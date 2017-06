Russische oppositieleider Aleksej Navalny opgepakt

De politie arresteerde de politicus buiten zijn woning, meldde Yulia, de vrouw van Navalny op diens Twitter-account.

De woordvoerster van Navalny meldde ondertussen dat de stroom in het kantoor van de oppositieleider is uitgeschakeld. Volgens persbureau AP zijn er in ieder geval zo'n duizend betogers naar het centrum van Moskou gekomen. Ook hebben agenten al zeker 50 betogers opgepakt in het centrum van de Russische hoofdstad.

Navalny had maandag tegen de zin van de autoriteiten laten weten de aangekondigde betoging te verplaatsen naar een andere locatie. De gemeente Moskou had de Sacharovprospekt buiten de centrumring aangewezen, maar Navalny wilde uitwijken naar de Tverskaja, een straat die net binnen het centrum ligt.

Navalny beloofde dat de demonstratie 'zeer vreedzaam' zal zijn. De Tverskajastraat is maandag verkeersluw vanwege de Onafhankelijkheidsdag die wordt gevierd. Justitie in Moskou had laten weten dat de polite hard zou ingrijpen als de demonstratie wordt verplaatst. Tijdens landelijke protesten in maart pakte de politie ongeveer duizend demonstranten op.

De 41-jarige advocaat Navalny geldt als een sociaal activist en tegenstander van het regiem van president Poetin. Hij wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in 2018. Hij is door justitie echter beschuldigd van verduistering en kreeg een voorwaardelijke straf. De advocaat is in hoger beroep gegaan. Een veroordeelde mag in Rusland niet aan de presidentsverkiezingen deelnemen.

