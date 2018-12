Russische mensenrechtenactiviste Ljoedmila Aleksejeva in het harnas gestorven

Aleksejeva stierf in het harnas. Eind vorige week tekende ze nog een oproep om vrijlating van de 77-jarige mensenrechtenactivist Lev Ponomarjov, die zestien dagen cel heeft gekregen wegens oproepen tot deelname aan een demonstratie.

Hoop

Gisterochtend werd op een mensenrechtencongres in Moskou haar boodschap aan de deelnemers voorgelezen. “Ik hoopte oprecht dat het ons zou lukken een meer volmaakte wereld achter te laten”, aldus Aleksejeva in de voorgelezen boodschap, haar laatste. “Die hoop heb ik nog altijd.”

Aleksejeva begon haar mensenrechtenwerk in de jaren zeventig. Ze was mede-oprichter van de Moskouse Helsinki-groep. Als een van de weinig dissidenten belandde ze in de Sovjettijd niet achter de tralies. Ze kreeg de mogelijkheid te emigreren naar de Verenigde Staten, waar ze een boek schreef over de geschiedenis van de protestbeweging in de Sovjet-Unie.