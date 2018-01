Russische kwaliteitskaas loopt goed dankzij sancties

"Kom, kom, kom!" Al roepend, loopt de herder in de richting van de halfopen stal, maar de geitenkudde maakt weinig haast hem te volgen en verkiest nog even te blijven grazen in het hoge gras. Een gedempt geblaat vult de nevelachtige herfstlucht en weergalmt tegen de bosrand.

"We hebben hier 260 geiten", zegt Tatjana Jakovleva. "Ze lopen in de wei tot aan de eerste vorst, of in ieder geval zolang er geen sneeuw ligt." Jakovleva zwaait de scepter op de moderne en on-Russisch ogende boerderij van Andrej Akesolo, die hier jaren geleden op 6 hectare woeste bosgrond zijn geitenfarm opzette. Moskou ligt enkele uren reizen verderop.

Akesolo is een zoon van Spaanse communisten, die na de Spaanse burgeroorlog in de Sovjet-Unie neerstreken. Geboren en getogen in Moskou, werkte hij geruime tijd als arts, alvorens eind jaren tachtig met zijn ouders naar Spanje te vertrekken. Na de ineenstorting van het communisme kwam hij als zakenman terug naar Rusland, om er zijn droom te realiseren: een eigen boerenbedrijf. Het idee geitenkaas te produceren kwam pas later, toen het hem daagde dat dit in Rusland een gat in de markt was.

Voor kenners is Akesolo's bedrijf inmiddels een begrip. Zijn succes is verre van vanzelfsprekend in een land dat gebukt gaat onder economische malaise, verstikkende bureaucratie en een bar klimaat. Kaas produceren is een dure liefhebberij. Na jarenlang op een houtje bijten kwam er hulp uit onverwachte hoek. Rusland kondigde een importstop af op tal van Europese en Amerikaanse levensmiddelen, in antwoord op de westerse sancties die volgden op de Russische annexatie van de Krim.

Beroerde kwaliteit Sinds 2014 komt Nederlandse of Franse kaas Rusland niet meer binnen, althans niet via de officiële kanalen. Russische bedrijven roken hun kans en voerden de productie van kaas flink op, maar vaak wel van beroerde kwaliteit door het grootschalige gebruik van plantaardige vetten, zoals palmolie. Akesolo leverde daarentegen hoogwaardige producten en ook daar was, ondanks het aanzienlijke prijskaartje van tot 40-50 euro per kilo, onmiddellijk vraag naar. De Russische Spanjaard leerde het vak van bevriende Spaanse specialisten. Zelf doet hij laconiek over zijn onderneming: "Het is kostbaar, arbeidsintensief, je moet geen resultaat verwachten op de korte termijn. En: het vereist een zeker fanatisme". De boerderij heeft hij Koza-Nostra gedoopt, een woordgrapje met een knipoog naar de Italiaanse maffia: koza is Russisch voor geit. Met geïmporteerde apparatuur produceert Koza-Nostra diverse soorten kaas, bûche cendrée en ook camembert, die in Frankrijk van koeiemelk wordt gemaakt. De fijnproevers zijn enthousiast, lacht Jakovleva. "Afgelopen zomer hebben specialisten bij ons alles geproefd. Volgens hen doen deze kazen niet onder voor die uit Spanje en sommigen vinden ze zelfs nog lekkerder."