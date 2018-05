Russische journalist Babtsjenko blijkt toch nog in leven

In die persconferentie bedankte Babtsjenko de Oekraïense veiligheidsdiensten. De Oekraïense geheime dienst (SBU) kreeg een paar maanden geleden lucht van het plan om de Russische oorlogscorrespondent dood te schieten. Een Oekraïense huurmoordenaar was voor 40.000 dollar gerekruteerd om een wapen te kopen en de executie uit te voeren.

Lees verder na de advertentie

Met de voorbereiding was twee maanden gemoeid. De SBU volgde de gangen van de verdachte en greep tijdig in. Dinsdagavond maakte de Oekraïense autoriteiten bekend dat Babtsjenko in zijn huis was neergeschoten. Zijn vrouw had hem badend in het bloed aangetroffen, luidde het valse bericht. Vassili Grizak, chef van de Oekraïense geheime dienst, zegt dat het nepnieuws was verspreid om de huurmoordenaar te kunnen pakken.

Vandaag werd Babtsjenko levend en wel gepresenteerd tijdens een opgenomen persconferentie. De Rus, die zijn vaderland in 2017 ontvluchtte, verontschuldigde zich bij zijn vrienden en vooral zijn vrouw 'voor de hel die zij hebben moeten doorstaan'.

Arkadi Babtjsenko is een uitgesproken tegenstander van het Kremlin en president Poetin. Sinds februari vorig jaar leeft hij in ballingschap in Kiev.