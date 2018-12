Russische ‘hi-tech robot’ blijkt mens in pak

Tv-zender Rusland-24 prees de machine aan in een reportage over een jeugdmanifestatie gewijd aan robottechnologie. “Robot Boris heeft al geleerd om te dansen en doet het niet zo slecht.”

Maar scherpe bloggers trokken de technische prestatie in twijfel: waar waren Boris’ externe sensoren? Waarom maakte de robot zo veel ‘onnodige bewegingen’ bij het dansen? En was het toeval dat hij eruit zag alsof er een mens in paste? Toen op sociale media foto’s opdoken waarop aan de achterkant van de robot een stukje nek te zien was van een mens, was volgens de Britse krant The Guardian de ontmaskering compleet.

Boris bleek een pak gemaakt door een bedrijf genaamd ‘Show Robots’. Volgens de organisatoren van de manifestatie was het helemaal niet de bedoeling geweest Boris te laten doorgaan voor een echte robot.