Russische hackers drongen netwerk Duitse overheid binnen

Het gaat volgens een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken om een geïsoleerde aanval, die nu onder controle is. De getroffen overheidsinstanties hebben maatregelen genomen om gegevens te beschermen en gaan het incident onderzoeken. Wanneer de aanval precies was, is niet duidelijk.

De cyberaanval zou een jaar geduurd hebben, door de beruchte Russische hackgroep Fancy Bear

Hackergroep APT28 - gelinkt aan Rusland en ook wel bekend als Fancy Bear - zou bij de ministeries van buitenlandse zaken en defensie zijn binnengedrongen, aldus bronnen binnen de veiligheidsdiensten tegen persbureau DPA. De aanval zou een jaar geduurd hebben, waarbij de data werden gestolen en schadelijke software achtergelaten. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft deze berichten niet bevestigd.