Russische Facebookaccounts kochten Amerikaanse verkiezingsadvertenties

Volgens Facebook was voor omgerekend bijna 84.000 euro aan advertenties gekocht. De inhoud ging over bijvoorbeeld immigratie en homorechten maar niet over kandidaten in de verkiezingen. Het hoofd veiligheid maakte de vondst woensdag bekend.



Tussen juni 2015 en mei 2017 verkocht Facebook zo'n 3.000 advertenties die surfers op weg zetten naar niet authentieke accounts en websites die valse informatie verspreiden of op een andere manier de regels van Facebook schenden. De accounts en webpagina's waren 'aan elkaar gelieerd en opereerden allicht vanuit Rusland', zo verklaarde veiligheidstopman Alex Stamos van Facebook in een verklaring.



De sociale netwerksite voerde zelf een onderzoek uit. Het internetbedrijf werkt samen met de autoriteiten bij het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen.

