Russische ex-spion Skripal en dochter vermoedelijk vergiftigd met zenuwgas

"We denken dat de twee mensen die aanvankelijk onwel werden het doelwit waren", bevestigde politiefunctionaris Mark Rowley. Hij trad niet in detail over welk zenuwgas is gebruikt en hoe het middel is toegediend.

Het onderzoek in Salisbury neemt mogelijk nog enkele dagen in beslag. Volgens Rowley werken 'honderden rechercheurs, forensisch specialisten, analisten en medewerkers van inlichtingendiensten' de klok rond aan de zaak.

Skripal raakte dit weekend bewusteloos op een bank net buiten een winkelcentrum in het Zuid-Engelse Salisbury. Volgens ooggetuigen maakte Skripal rare armbewegingen, vervolgens raakte hij bewusteloos. Zijn dochter leunde op zijn schouder. Beiden liggen ze nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft de plek waar het duo is aangetroffen nog niet vrijgegeven. Ook een door hen bezochte pub en restaurant zijn afgegrendeld.

De Britse minister van buitenlandse zaken Boris Johnson waarschuwde Rusland in harde bewoordingen. Mocht Moskou betrokken zijn bij het ongeluk met dubbelspion Skripal, dan zal Londen "stevig" reageren.

De reactie toont dat de zaak-Skripal allang niet meer wordt beschouwd als een 'gewone' moordaanslag.

Skripal werkte tot 1999 voor de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Na zijn pensionering was hij nog vier jaar in dienst van het ministerie van buitenlandse zaken. In 2004 werd hij gearresteerd in Moskou omdat hij jarenlang werkte als spion voor de Britse inlichtingendienst.

Skripal zou in ruil voor 100.000 dollar tientallen Russische spionnen hebben verraden aan de Britse dienst. Hij werd in Moskou tot dertien jaar celstraf veroordeeld, na een proces dat helemaal achter gesloten deuren plaatsvond.

Skripal daarentegen wordt in Moskou beschouwd als verrader. Hij leefde tot dit weekend een teruggetrokken bestaan in Groot-Brittannië. Privé kreeg hij het zwaar te verduren omdat hij zijn zoon en zijn vrouw verloor bij twee afzonderlijke auto-ongelukken.

Eén van hen was de Russische spionne Anna Chapman die jarenlang werkte in Groot-Brittannië. Zij geniet inmiddels een sterrenstatus in Rusland. Ze werkte voor een Russische tv-show, als model en werd door de Russische overheid aangesteld als hoofd van de jongerenraad.

In 2010, onder het leiderschap van Dmitri Medvedev, werd de dubbelspion vrijgelaten. De gratie maakte deel uit van een grootschalige spionnenruil met de Verenigde Staten. Die ruil vond plaats op het vliegveld van Wenen. Een Russisch en een Amerikaans vliegtuig parkeerden destijds vlak naast elkaar, vervolgens liepen de spionnen over.

Zaak-Litvinenko

Britse artsen willen voorlopig niet speculeren over het lot van de dubbelspion. Ook kunnen ze nog niets zeggen over de onbekende substantie. Toch doet het voorval denken aan de zaak Aleksander Litvinenko. Deze uitgesproken criticus van Poetin die bovendien lang voor de Russische inlichtingendienst werkte, overleed in 2006. Hij werd vergiftigd met het radio-actieve polonium. Dat werd in zijn thee gedaan in het Londense Millinium Hotel. Het duurde overigens enkele weken voordat de Britse artsen de vergiftiging konden vaststellen en toen was het al te laat.

In 2016 concludeerde een Britse onderzoekscommissie dat de vergiftiging van Litvinenko tot op het hoogste niveau was voorbereid. Zelfs de Russische president zou ervan af hebben geweten. Het Kremlin ontkent in alle toonaarden. Ook over de zaak-Skripal zeggen ze geen enkele informatie te hebben.

De weduwe van Litvinenko, Marina, zei voor de Britse radio dat de zaak-Skripal haar een déjà-vu-gevoel geeft. "Het toont aan dat we de mensen die veiligheid zoeken in Groot-Brittannië heel serieus moeten nemen."