Russische curler test positief: 'Vreselijk teleurstellend'

Het is niet het eerste dopinggeval deze Spelen, maar voor de Japanse shorttracker Kei Saito was veel minder aandacht dan voor Krushelnitcki. Niet verwonderlijk: Rusland was juist als land geschorst vanwege een door de staat gesteund dopingsysteem in Sotsji 2014, waarbij vuile urinestalen werden omgeruild voor schone.

Meldonium komt ten goede aan het uit­hou­dings­ver­mo­gen en de concentratie

Alleen individuele atleten die ‘schoon’ waren in de ogen van het Internationaal Olympisch Comité kregen een uitnodiging. Zij mochten meedoen, zij het gestript van vlag en volkslied. Die atleten werden streng gecontroleerd. Van de twintigduizend tests die alle atleten ondergingen voor de Spelen, was een ‘ruime hoeveelheid bestemd voor Russen’.

Krushelnitcki was een van de 169 Russen die een uitnodiging kreeg. Hij was de eerste Rus die als ‘olympisch atleet van Rusland’ in actie kwam deze Spelen. Hij won met zijn vrouw brons in het gemengd curling.

Alleen, schoon bleek toch niet schoon.

De curler zou eind januari zijn vervuilde plas hebben ingeleverd. Zijn argument was dat tijdens een trainingskamp in Japan een Rus die niet naar de Spelen ging iets in zijn drankje had gegooid. Het kan, die claim wordt onderzocht, maar het is de vraag of het IOC die verklaring als steekhoudend opvat.

Meldonium is een middel dat het bloed in het lichaam sneller rondpompt. Dit komt ten goede aan het uithoudingsvermogen en de concentratie. Vooral in Oost-Europa wordt het middel veel gebruikt. Het is de paracetamol van het Oostblok.

De ban op het middel ging op 1 januari 2016 in. Het leidde tot een hausse aan Russische sporters die in die dagen positief werden getest. Onder hen tennisster Maria Sharapova en schaatser Pavel Koelizjnikov.

Bij hen waren de schorsingregels wat diffuus. Het was niet duidelijk of meldonium ook langer dan een paar dagen in het lichaam zichtbaar was. Daarom konden Sharapova en Koelizjnikov wegkomen met een lagere straf, omdat ze verklaarden het middel genomen te hebben voordat het verbod in ging. Nu ligt dat anders. Het verbod is al meer dan twee jaar geldig. Wie nu wordt betrapt, is sowieso in overtreding.

De zaak rond Krushelnitcki doet de ge­loof­waar­dig­heid van Rusland in ieder geval geen goed

IOC-woordvoerder Mark Adams kreeg in de dagelijkse persconferentie vanochtend uiteraard vragen over Krushelnitcki. “Dit is natuurlijk vreselijk teleurstellend als het is gebeurd”, zei hij. “Russische atleten moeten de regels volgen. Doen ze dat niet, dan volgen er consequenties.”

Een panel van drie IOC-leden bepaalt of Rusland zich aan de ethische regels van de Spelen houdt. Zijn er geen schandalen, dan kunnen de atleten mogelijk onder eigen vlag meelopen met de sluitingsceremonie. Zaterdag neemt het panel een beslissing. De zaak rond Krushelnitcki doet de geloofwaardigheid van Rusland in ieder geval geen goed.

Krushelnitcki zelf leverde zijn accreditatie in, en ging mee naar Seoul om daar het resultaat van zijn B-staal af te wachten. Hij keerde niet meer terug in het olympisch dorp. Een vliegtuig terug naar huis was zijn lot: ook de B-staal was positief.

