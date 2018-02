Russische concurrente Nederlandse schaatsers mag toch meedoen aan Winterspelen

Daardoor kan de 28-jarige sprintster alsnog deze maand deelnemen aan de Winterspelen in Zuid-Korea. Nederlandse deelneemsters als Jorien ter Mors en Anice Das hebben er daarmee een concurrente bij. Een jaar geleden won Fatkoelina tijdens het EK beide keer de 500 meter.

Fatkoelina werd eind vorig jaar door het Internationaal Olympisch Comité voor het leven uitgesloten van deelname aan de Spelen. Vier jaar geleden won de Russische zilver op de Winterspelen in Sotsji. Omdat bleek dat ze mogelijk in die tijd doping had gebruikt, werd die medaille haar afgenomen.

Met 38 collega-sporters die hetzelfde overkwam ging ze in beroep bij het CAS. Dat hief gisteren van 28 sporters de schorsing op omdat er niet genoeg bewijs aanwezig is. Zij mogen dus deelnemen, hoewel een deel van deze sporters al is gestopt - zoals allrounder Ivan Skobrev. Bij de overige elf Russen werd de levenslange schorsing verruild voor enkel uitsluiting van de Olympische Spelen deze maand.

Ook skeletonner Aleksander Tretiakov en langlaufer Alexander Legkov, beiden winnaars van goud in Sotsji, zijn welkom in Pyeongchang. De schorsing van de bekende bobsleeër Aleksandr Zoebkov, tweevoudig olympisch kampioen in Sotsji, blijf wel intact. De schorsing van andere Russische topschaatsers, zoals Dennis Joeskov, dateerde niet uit de tijd van Sotsji en blijft daarom ook gehandhaafd.

De sportbestuurders moeten nog besluiten of Margot Boer, die in 2014 achter Fatkoelina brons pakte, alsnog het Olympisch zilver krijgt omgehangen.

Deze 169 Russische sporters mogen ook naar de Spelen, werd deze week bekend.