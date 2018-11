Russische bemanning zit vast op een Zeeuwse kolenterminal

In de zithoek van de Seamen’s Club in Terneuzen staan drie plantjes. Ze zijn cadeau gedaan door de bemanning van de Kuzma Minin. Er gaan geruchten dat de Russische bulkcarrier binnenkort de Massagoedhaven kan verlaten. Het kan ook net zo goed nog maanden duren, niemand hier die van de hoed en de rand weet. Hoe dan ook, de Russen wilden graag alvast hun dankbaarheid tonen. En meer dan deze planten hadden ze niet, of ze hadden hun voorraad aardappelsoep moeten schenken.

Het 180 meter lange vrachtschip ligt al meer dan een half jaar aan de kade van de kolenterminal Ovet. Sinds de bemanning hier op 15 mei kwam lossen, kijkt ze uit over het Kanaal van Gent naar Terneuzen, bergen kolengruis en de tweebaans N252. Elke dag weer.

De Murmansk Shipping Company verkeert in financiële problemen, waardoor schuldeisers beslag hebben laten leggen op de vloot van de reder. Zo zit de Ovet-terminal opeens met een onverwachte gast opgezadeld die voor het gemak even de helft van de beschikbare kaderuimte in beslag neemt.

Vouwfiets

Tot anderhalve maand geleden was het buiten Ovet nog niemand in Terneuzen opgevallen dat er een Russisch schip onvrijwillig aan de ketting lag. In de Seamen’s Club – een plaatselijk lokaal voor opvarenden – kwam op een vouwfietsje weleens een Rus aangewaaid van wie het ­Engelse vocabulaire niet verder ­reikte dan het woord tea. Hij kon er zijn bestelling mee plaatsen, deed vervolgens minstens een uur over zijn kopje thee en vouwde dan zijn tweewieler weer uit voor de terugweg. Vroeg iemand hem in de tussentijd met het mondiale duimgebaar of ­alles goed was, dan mompelde hij iets dat voor een nuchtere Zeeuw het midden hield tussen ja en nee.

Eind september werd alles opeens anders. De ITF, de internationale transportarbeidersfederatie, kreeg via de marechaussee lucht van de ­situatie en inspecteur Gijs Mol ging poolshoogte nemen. Om bij aankomst in de kombuis direct te ­constateren dat het niet best was, aangezien het verse voedsel aan boord op was. De bemanning leefde op aardappelsoep en nog meer aardappelsoep.

Hier springen zo veel mensen in de bres voor volledig onbekenden. Echt hart­ver­war­mend. Leontine Verhoef, manager van de Seamen's Club

Op dat moment kwam de Seamen’s Club weer in beeld. “We startten een inzamelingsactie”, zegt manager Leontine Verhoef. “Gewoon via een oproep op social media.”

Wat daarna gebeurde, had Verhoef niet kunnen denken. Haar bericht werd driftig gedeeld en uit alle hoeken van Terneuzen kwamen mensen boodschappen of geld brengen. Een oudere vrouw gaf wat ze kon missen, boeren brachten verse groenten en fruit, de bakker bakte extra broden en zelfs de Voedselbank doneerde.

Verhoef: “Uit andere delen van Nederland werd ook geld overgemaakt. Soms door Russen, maar ook door Nederlanders. Hier springen zo veel mensen in de bres voor volledig onbekenden. Echt hartverwarmend.”