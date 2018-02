Russisch passagiersvliegtuig stort neer: 71 doden

Aan boord van vlucht 703 van luchtvaartmaatschappij Saratov Airlines zaten 65 passagiers en zes bemanningsleden. Zij waren onderweg van luchthaven Domodedovo bij Moskou naar Orsk in het zuidoosten van Rusland toen hun vliegtuig neerstortte zo'n tachtig kilometer ten zuidoosten van Moskou.

De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsia heeft bevestigd dat het vliegtuig - een relatief kleine Antonov AN-148 - om 14:21 van luchthaven Domodedovo vertrok in de richting van Orsk en kort na het opstijgen van de radar verdween. Gegevens van de website FlightRadar24 laten zien hoe het vliegtuig kort na vertrek snel hoogte verliest.

Reddingswerkers, ambulances en de brandweer zijn zondagmiddag aangekomen op de plek van de crash, een open vlakte op zo'n veertig kilometer afstand van het vliegveld. Het is onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen op de grond. Er ligt veel sneeuw in het gebied, dat daardoor lastig te bereiken en te doorzoeken is.

President Poetin heeft enkele uren na de crash zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers. Hij kondigde een onderzoek aan en houdt daarbij met alle scenario's rekening.

Verouderd materiaal

De Russische luchtvaart heeft na de val van de Sovjet-Unie in 1991 geen goede reputatie. Veel materiaal is verouderd. De laatste jaren hebben grote luchtvaartmaatschappijen daarom geïnvesteerd in Westerse vliegtuigen.

In december 2016 stortte een Russisch vliegtuig neer dat onderweg was naar Syrië. Aan boord zaten 92 mensen, waaronder een militaire band die zou optreden voor Russische militairen. Geen van de 92 inzittenden van de Tupulov TU-154 overleefde de crash in de Zwarte Zee, kort na het opstijgen.

In maart 2016 vonden alle 62 inzittenden van vlucht FlyDubai 737 de dood toen hun vliegtuig crashte bij de landing op vliegveld Rostov-on-Don.

In oktober 2015 kwamen alle 224 passagiers en bemanningsleden van een Russisch passagiersvliegtuig om toen hun vliegtuig kort na vertrek neerstortte. Hun vliegtuig was onderweg van Sint-Petersburg naar toeristenbadplaats Sharm el-Sheikh in Egypte. Volgens Egyptische autoriteiten is het vliegtuig waarschijnlijk neergehaald door terroristen.

Saratov Airlines heeft een vloot van twaalf vliegtuigen - waarvan vijf van het type AN-148. De vliegtuigen zijn gebouwd door het Oekraïense Antonov Enterprise. Een vliegtuig crashte in 2011 tijdens een trainingsvlucht nadat bemanningsleden zich niet aan de maximale snelheid hielden.