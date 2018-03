Russen zijn bereid jihadisten te laten gaan, en maken weg vrij voor Assad

De bestorming van Oost-Ghouta door de Syrische en Russische militairen lijkt zich in de eindfase te bevinden. Rusland biedt de aanwezige jihadisten daar nu de mogelijkheid om het gebied te verlaten samen met hun families. Als de jihadisten akkoord gaan, krijgt het Syrische regime de volledige controle terug over het strategische gebied. Strijders die zich Jaish al-Islam (Leger van de Islam) noemen hebben woensdag beklemtoond dat ze niet met Moskou over een vrijgeleide willen onderhandelen.

Eerder werden burgers opgeroepen om naar het veiliger regeringsgedeelte te vertrekken, maar tot nog toe maakten daar weinig mensen gebruik van. Bij aankomst in regeringsgebied worden mannen namelijk gedwongen om hun dienstplicht te vervullen. Tegelijkertijd lopen burgers die naar de regering overlopen het risico om beschoten te worden door jihadisten.

De Russen staan niet alleen toe dat jihadisten uit het gebied vertrekken met hun familie, maar ook dat ze lichte wapens meenemen. In dat opzicht lijkt dit voorstel veel op de deal die de Syrische regering sloot met de opstandelingen in Aleppo in december 2016. Daar kregen de aanwezige jihadisten een vrijgeleide naar de provincie Idlib. Zo'n 30.000 mensen werden uiteindelijk uit hun woonplaats verdreven.

Evacuatiekonvooi De opstandelingen in Oost-Ghouta zeggen dat ze van het Russische plan vernamen via de media. Zij beschuldigen Rusland en het Assad-regime van deportatie. Daarnaast gaan Rusland en het regime door met het bestoken van het rebellengebied. In een week tijd is minstens een derde van het opstandelingenbolwerk heroverd door het Syrische leger en zijn bondgenoten. De Russen zeggen niet waar de jihadisten en hun families naartoe gebracht zullen worden als ze met het voorstel akkoord gaan. Vermoedelijk zullen de opstandelingen naar Idlib worden gestuurd, want daar hebben de jihadisten veel macht en staan ze bovendien onder bescherming van het Turkse leger. Rusland zegt dat het evacuatiekonvooi langs 'de hele route beschermd' zal worden. Tot nog toe werden de evacuatiedeals nageleefd door Rusland en het regime. De jihadisten in Oost-Ghouta hebben uiteindelijk geen andere keus dan akkoord te gaan met het voorstel, want ze maken geen schijn van kans. De Russische en Syrische vuurkracht is simpelweg overweldigend. Daarnaast heeft de maandenlange belegering door het regime het verzet ernstig verzwakt, mede door de voedselschaarste. Het enige wat de jihadisten kan redden is westers militair ingrijpen, maar dat vindt alleen plaats als het regime chemische wapens inzet.

Traumakits De bestorming van Oost-Ghouta ging gisteren onverminderd door, ondanks de overeengekomen wapenstilstand. De beschietingen van de Russen en Syriërs zorgden ervoor dat de VN-hulptransporten voor de bevolking werden stopgezet. De Syrische regering accepteert eenvoudigweg geen opstandelingenbolwerk zo dicht bij haar hoofdstad. De VN meldden ook dat de Syrische regering een hulpkonvooi tegenhield met essentiële medische goederen. Militairen haalden zo'n 70 procent van de inhoud uit het konvooi, waaronder insuline, operatiegereedschap en traumakits. Daarnaast kwam maar een fractie van de voedselhulp binnen, namelijk voor ongeveer 27.000 mensen. Hoeveel mensen precies in het gebied verblijven is onduidelijk, maar de VN gaan uit van het vooroorlogse aantal van 400.000.