Russen ontbloten hun torso in navolging van Poetin

De blote torso - deze zomer iets minder gespierd dan in voorgaande jaren - is inmiddels onderdeel van Poetins (64) imago.

Lees verder na de advertentie

In het kader van: 'wat hij kan, kunnen wij ook', deed de Russische internet-icoon Pavel Doerov deze week een oproep aan al zijn volgers op sociale media. Op Instagram plaatste de oprichter van VKontakte (het Russische Facebook) en chatdienst Telegram een foto van zijn gespierde lichaam, poserend in een tropisch oord op Bali. Daaronder schreef hij: "Als je Russisch bent, moet je de #PutinShirtlessChallenge (Poetin-zonder-shirt-uitdaging) aangaan. Twee regels van Poetin: geen fotoshop en geen opgepompt lichaam. Anders ben je geen echte alfa."

Een dag na de oproep plaatste bijna 400 Russen een foto van zichzelf met ontbloot bovenlijf. Die variëren van gespierde, glimmende torso's tot mannen met een gezet lichaam die enkel een officierspet dragen.

Dat Doerov uit is op een provocatie lijdt bijna geen twijfel. De Russische interneticoon ontvluchtte Rusland drie jaar geleden nadat hij was ontslagen bij VKontakte - het bedrijf dat hij nota bene zelf had opgericht. De Russische autoriteiten accepteerde zijn recalcitrante houding niet. Zeker niet nadat het sociale netwerk aan populariteit won onder Russische demonstranten.

Twee regels van Poetin: geen fotoshop en geen opgepompt lichaam. Anders ben je geen echte alfa. Russisch internet-icoon Pavel Doerov

Doerov zwerft inmiddels de wereld rond met 300 miljoen dollar op zak - verdiend aan de verkoop van zijn aandelen VKontakte. Als oprichter van Telegram maakt hij zich hard voor het behoud van privacy.

Communiceren doet Doerov enkel via sociale media - vandaar de #PutinShirtlessChallenge. Overigens kunnen niet alle Russen de actie waarderen. Zij hekelen Doerov vanwege zijn hypocriete houding: waarom Russen oproepen zichzelf te fotograferen, terwijl Doerov al lang niet meer in Rusland woont en enkel communiceert in het Engels?

Lees ook: Pavel en Nikolai: Russische interneticonen wars van autoriteit

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.