Russen krijgen voorlopig geen Amerikaans visum

Russen die naar de Verenigde Staten willen, moeten hun reis uitstellen of annuleren. De Amerikaanse ambassade in Moskou verstrekt van morgen tot 1 september geen visa meer. De drie Amerikaanse consulaten in Sint-Petersburg, Jekaterinenburg en Vladivostok, verstrekken tot nader order helemaal geen reisdocumenten. Alleen Amerikaanse staatsburgers kunnen nog aanspraak maken op de diensten van de consulaten.

Lees verder na de advertentie

De maatregel volgt op het besluit van president Poetin van eind vorige maand om de Amerikaanse diplomatieke missie in Rusland met 60 procent (755 mensen) te laten krimpen. In een verklaring op de website van de Amerikaanse ambassade is te lezen dat ‘de capaciteit’ simpelweg ontbreekt om interviews met Russische reizigers af te nemen en vervolgens eventueel visa te verstrekken.

De Amerikanen beschuldigen de Russen ervan de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen te hebben beïnvloed

Logistiek hebben vooral Russen uit Vladivostok, ruim zesduizend kilometer ten oosten van Moskou, last van de maatregel. Ook Russen die aangewezen zijn op de ambassade in Moskou zullen hinder ondervinden. Momenteel bedraagt de wachttijd voor een Amerikaans visum al enkele maanden. Naar verwachting loopt die op tot meer dan een half jaar. Vorig jaar werden meer dan 136.000 Amerikaanse visa verstrekt in Moskou en nog eens 50.000 via de drie consulaten.

Volgens de Russische minister van buitenlandse zaken, Sergej Lavrov, heeft de nieuwste visummaatregel niets te maken met capaciteit, zoals de Amerikanen beweren. Lavrov zegt dat de Amerikanen het Russische gezag proberen te ondermijnen. “Ze wakkeren de onvrede onder de Russen aan”, zei Lavrov gisteren tijdens een persconferentie. “Het is een bekende logica. De logica van de mensen die kleurenrevoluties organiseren.” Daarmee doelt hij op de opstanden ¬tegen de pro-Russische leiders in ¬Oekraïne en Georgië. Die werden openlijk gesteund door de Amerikanen.

De laatste maanden is de relatie tussen Washington en Moskou ernstig bekoeld. De Amerikanen beschuldigen de Russen ervan de presidentsverkiezingen te hebben beïnvloed.

Voormalig president Obama zette om die reden 35 Russische diplomaten het land uit en president Trump ondertekende onlangs een vergaande sanctiewet.

Nieuwe ambassadeur Anatoli Antonov is de nieuwe Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. President Poetin benoemde hem gisteren officieel. Afgelopen weken werd er in Russische media al druk gespeculeerd over zijn benoeming. Antonov volgt Sergej Kisljak op, die ervan wordt beschuldigd contact te hebben gehad met het campagneteam van Trump tijdens de race om het presidentschap. Antonov is momenteel onderminister van buitenlandse zaken. In 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, was hij onderminister van defensie. Door Brussel werd hij toen vanwege zijn rol in de Russische inmenging in Oekraïne op een sanctielijst geplaatst.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.