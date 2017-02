Russen de straat op om Nemtsov te herdenken

De betogers trokken dwars door Moskou, met onder meer foto’s van Nemtsov en Russische vlaggen. Ze droegen ook spanddoeken met teksten als ‘Rusland zal vrij zijn!’ en ‘Poetin betekent oorlog’. Ze scandeerden de slogan ‘Rusland zonder Poetin’.

Lees verder na de advertentie

Volgens de organisatie liepen vijftienduizend mensen mee, de politie hield het op vijfduizend deelnemers. “Het is heel belangrijk dat na twee jaar mensen de straat op gaan om hun solidariteit te tonen met de ideeën van Boris Nemtsov en waarvoor hij vocht en zijn leven gaf”, zei de oppositie-activist Ilya Jashin gisteren tegen het Russische pers­bureau Interfax over zijn vermoorde vriend.

Yekaterina Getgarts gaf gisteren ook gehoor aan de oproep om te komen demonstreren. “Voor ons vertegenwoordigde Nemtsov het vrijdenkende Rusland en de democratische waarden waar we naar streven: vrije verkiezingen en geen corruptie”, zei ze.

De betogers eerden Nemtsov met zijn beeltenissen waar zijn vroegere uitspraken op stonden vermeld, als ‘Onze laatste redding is de straat’ en ‘Als Poetin er is, is er geen Rusland’.

De moord op Nemtsov veroorzaakte internationaal verontwaardiging. Het ging waarschijnlijk om een huurmoord in opdracht van een buitenlandse opdrachtgever. De politie heeft vijf verdachten gearresteerd, maar tot op heden is nog niemand voor de moord veroordeeld. Aanhangers van Nemtsov denken dat leiders van de deelrepubliek Tsjetsjenië achter de moord zitten. Van hen is nog niemand gearresteerd of verhoord.

