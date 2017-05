Ruslandconnectie blijft Trump aankleven

Er is echt níets aan de hand. President Trump blijft, op geheel eigen wijze, uitleggen dat hij geen zakelijke banden met Rusland heeft. En nee, er is ook geen enkele reden om te vermoeden dat Moskou zich met de Amerikaanse verkiezingen heeft bemoeid. Het probleem is echter dat hoe meer Trump denkt dat hij mensen overtuigt van zijn onschuld, hoe meer hij zichzelf in de kijker speelt.

Lees verder na de advertentie

Gisteren deed Trump een nieuwe poging de verhalen over zijn banden met Rusland de nek om te draaien. Zijn advocaten stelden een verklaring op waarin zij schrijven dat uit de belastingaangiften van Trump over de afgelopen tien jaar niet blijkt dat hij substantiële inkomsten uit Rusland heeft vergaard. Ook zou hij geen leningen moeten terugbetalen aan Russische entiteiten.

Hoe meer Trump denkt dat hij mensen overtuigt van zijn onschuld, hoe meer hij zichzelf in de kijker speelt

Meteen rijst dan de vraag waarom Trump die belastingpapieren, waar al tijdens de campagne om werd gevraagd, niet vrijgeeft. Alleen zijn advocaten van kantoor Morgan Lewis kregen immers de papieren te zien. Dat kantoor is overigens, soms verslaan feiten fictie, door ambtgenoten onderscheiden omdat ze zo goed zijn in het begeleiden van zakendoen met Rusland.

Tekst loopt door onder afbeelding.

© AFP

'Diner à deux' Het leidt allemaal tot lastige vragen voor Trump en daar lijkt hij steeds minder van gediend. "Misschien is het het beste om alle toekomstige persbriefings af te schaffen en geschreven antwoorden uit te delen in het belang van de nauwkeurigheid???", schreef de president in een van zijn venijnige tweets gisterochtend, na een nieuwe uithaal naar de fake media, inmiddels een dagelijks ritueel. Ook James Comey, de FBI-directeur, die hij deze week de laan uitstuurde, kreeg voor de tweede dag op rij een trap na via Twitter. Trump: "James Comey kan maar beter hopen dat er geen 'opnamen' zijn van onze gesprekken, voor hij begint te lekken naar de pers!" Met deze weinig verhulde bedreiging lijkt Trump te reageren op een bericht in Amerikaanse media over een 'diner à deux' tussen de twee mannen kort na Trumps inauguratie. Trump zou tijdens het gesprek loyaliteit hebben geëist van de FBI-directeur. Dat weigerde Comey, volgens de berichten. Wel zei hij eerlijk tegen de president te zullen zijn. Dat antwoord beviel Trump kennelijk niet. De politie- en contra-inlichtingendienst FBI heeft immers een onderzoek lopen naar de Russische connecties van de president en hoe die mogelijk de verkiezingen beïnvloedden. Dat onderzoek zal gewoon doorgaan, vertelde Comey's plaatsvervanger deze week al aan de Amerikaanse Senaat. Inmiddels heeft Trump eerdere plannen om de FBI te bezoeken om de speurneuzen een hart onder de riem te steken in de ijskast gezet, volgens zijn woordvoerders. FBI-agenten zouden het ontslag van Comey als een klap in het gezicht hebben ervaren, stellen bronnen tegen Amerikaanse media.

Komt Rosenstein met speciale aanklager? De positie van onderminister van justitie Rod Rosenstein komt steeds meer in de belangstelling. Als onderminister draagt hij politieke verantwoordelijkheid voor het FBI-onderzoek naar de Russische banden van Trump. De door Trump aangestelde minister van justitie Sessions zou daar zelf in naar voren komen en mag zich er niet mee bemoeien. In tegenstelling tot Sessions is Rosenstein geen Republikeinse partijtijger. Daarom vestigen ook de Democraten nu hun hoop op hem: hij kan een speciale aanklager benoemen om onderzoek te doen naar de Russische banden van Trump. Een oud-collega noemt Rosenstein 'compleet a-politiek' en iemand die 'volgens het boekje opereert'. Die mentaliteit viel goed bij de Republikein George W. Bush en de Democraat Obama die hem zijn baan lieten houden. Aan de andere kant schreef juist Rosenstein een brief aan Trump waarin hij hem aanraadde FBI-baas Comey te ontslaan.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.