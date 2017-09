Rusland ziet niets in sancties voor Noord-Korea

De Verenigde Staten willen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nieuwe sancties instelt, na de kernproef van afgelopen zondag. Het kan gaan om een olieboycot, een ban op de textielexport door Noord-Korea en het bevriezen van financiële tegoeden van leider Kim Jong-un in het buitenland. Eerder is de export van Noord-Koreaanse steenkool al aan banden gelegd.

Wij veroordelen het ontwikkelen van kern­ca­pa­ci­tei­ten door Noord-Korea, maar we maken ons zorgen dat sancties de gewone mensen zullen schaden President Vladimir Poetin

Of deze maatregelen ook door de Veiligheidsraad worden aangenomen, is de vraag. De Chinese minister van buitenlandse zaken liet zich gisteren gematigd positief uit over nieuwe sancties tegen zijn bondgenoot. "Gegeven de ontwikkelingen op het Koreaanse schiereiland, erkent China dat de Veiligheidsraad een nieuw antwoord moet vinden en de noodzakelijke maatregelen moet treffen", zei minister Wang Yi.

Maar volgens de Russische president Poetin zullen de nieuwe sancties niet helpen. "Wij veroordelen het ontwikkelen van kerncapaciteiten door Noord-Korea, maar we maken ons zorgen dat het afsnijden van de olietoevoer de gewone mensen zal schaden, bijvoorbeeld in ziekenhuizen", zei Poetin tijdens een economische top in Vladivostok.

Rusland is slechts een kleine olie-leverancier voor Noord-Korea. Veel meer ruwe olie komt via China de communistische dictatuur binnen. Het is onzeker wat een olieboycot zou bewerkstelligen. Volgens sommige experts komt het openbare leven in Noord-Korea stil te liggen, volgens anderen zal leider Kim daar weinig last van hebben en zijn kernprogramma gewoon voortzetten.

We geloven dat we Noord-Korea economisch moeten afsnijden Minister Steve Mnuchin (VS)

Druk opgevoerd De VS voeren de druk op door te dreigen met maatregelen tegen landen die zaken doen met Noord-Korea. Ook zij zouden door Amerikaanse sancties getroffen kunnen worden. President Donald Trump suggereerde dat al eerder en woensdagavond bevestigde zijn minister van financiën dat dreigement nog eens. "We geloven dat we Noord-Korea economisch moeten afsnijden", zei minister Steve Mnuchin. "Ik heb een decreet voorbereid voor de president. Dat geeft mij het gezag om sancties op te leggen aan iedereen die zaken doet met Noord-Korea." China heeft al kritiek geleverd op dit plan. Als de VS het toch doorzetten, kan dat leiden tot een handelsconflict tussen de twee landen. In Zuid-Korea zijn gisteren de laatste onderdelen van het anti-raketschild Thaad opgesteld, onder zwaar protest van de lokale bevolking. Zij vrezen voor Noord-Koreaanse of Chinese militaire acties tegen het systeem dat raketten uit het noorden moet stoppen. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in verzette zich sinds zijn aantreden afgelopen mei tegen de plaatsing, maar na de jongste kernproeven in Noord-Korea stemde hij alsnog toe. Lees meer over de spanning rond Noord-Korea

