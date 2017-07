Rusland wijst honderden Amerikaanse diplomaten uit

Op last van de Russische president Poetin moet de Verenigde Staten de diplomatieke missie in Rusland met 755 mensen inkrimpen. Het Amerikaanse diplomatieke personeelsbestand in Rusland moet daarmee worden teruggebracht tot 455, precies gelijk aan het aantal mensen dat de Russische missie in de VS in dienst heeft.

De Amerikanen hebben tot 1 september de tijd om het aantal diplomaten en technisch personeel, alsook hun gezinsleden, terug te brengen tot het vereiste niveau.

De Russische maatregel is een verlate en harde reactie op de uitwijzing door de VS van 35 Russische diplomaten eind december. Dat was op initiatief van de Amerikaanse president Obama, die Moskou daarmee op de valreep van zijn presidentschap wilde straffen voor vermeende inmenging van Russische hackers in de Amerikaanse verkiezingscampagne. Rusland weerhield zich toen van een onmiddellijke reactie, in de kennelijke hoop op verbetering van de Amerikaans-Russische betrekkingen onder de aankomende president Trump.

'Lang gewacht' Die hoop lijkt nu verkeken, na het afkondigen van nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland afgelopen week. "We hebben behoorlijk lang gewacht in de hoop dat er misschien iets ten goede zou veranderen", zei Poetin in een toelichting op zijn besluit tegen de Russische televisie. "Maar alles wijst erop dat, als dat al gebeurt, het niet snel zal zijn". Poetin voegde eraan toe 'zelfs in de huidige moeilijke situatie' de hoop op verbetering van de betrekkingen niet te verliezen. Soortgelijke geluiden waren de afgelopen dagen te horen van de Rusissche minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en ook van diens Amerikaanse ambtgenoot Rex Tillerson. Poetin roept de Amerikanen op ondanks alles te blijven samenwerken in concrete situaties, zoals in Syrië.

Vakantiehuis De Amerikaans-Russische betrekkingen zijn sinds de Russische annexatie van de Krim en het begin van de oorlog in Oost-Oekraïne slechter dan ze ooit zijn geweest sinds het eind van de Koude Oorlog. Ook de recente eerste ontmoeting tussen de presidenten Trump en Poetin, in de zijlijn van de G20-top in Hamburg, heeft daarin geen verandering kunnen brengen. De Amerikaanse missie in Rusland moet ook afstand doen van magazijnen en een vakantiehuis in Moskou. In december gelastte Washington de Russen twee buitenverblijven te ontruimen, die door ambassadepersoneel werden gebruikt voor recreatieve doeleinden, maar volgens de Amerikanen ook werden benut voor spionageactiviteiten.

