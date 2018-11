Rusland stuurt meer materieel naar de Krim, spanningen lopen verder op

Uitgerekend woensdag ontvouwt Rusland nieuwe plannen om een luchtdoelraket te plaatsen op de Krim. Het past weliswaar in een patroon: de afgelopen jaren heeft Rusland veel militair materiaal gestationeerd op het schiereiland dat in 2014 geannexeerd werd. Ook staan er al drie S-400 luchtdoelraketten, bedoeld om vliegtuigen te onderscheppen. Waarschijnlijk was het altijd al de bedoeling dat er een vierde bij zou komen.

Maar de aankondiging komt op een gevoelig moment. De spanningen tussen Oekraïne en Rusland lopen op na een incident dit weekend in de Zee van Azov, het water dat via de Straat van Kertsj uitmondt in de Zwarte Zee. Zondag ramde een boot van de Russische grenswacht een sleepboot van de Oekraïense marine, ook werden twee Oekraïense patrouilleschepen beschoten. Vervolgens werden de drie schepen door de Russen in beslag genomen en werden de 24 bemanningsleden vastgezet. Hen hangt een celstraf van zes jaar boven het hoofd.

Beide landen zeggen dat de ander zich niet houdt aan eerder gemaakte afspraken. Zo beroept Oekraïne zich op een verdrag uit 2003, waarin staat dat Oekraïne en Rusland allebei toegang hebben tot de Straat van Kertsj. Maar de Russische president Poetin zegt woensdag in een reactie dat het incident een provocatie was van Oekraïense zijde. De wateren ‘zijn altijd’ al Russisch geweest. Oekraïense schepen zouden zich niet aan de regels hebben gehouden om te passeren.

Vissersboten

Het is overigens niet het eerste, maar wel het meest serieuze incident in de Zee van Azov. Sinds de brug tussen de Krim en Rusland is voltooid, nemen de spanningen toe. Voor de Russische president Poetin was dit een prestigeproject, bedoeld om zijn machtsbases uit te breiden. De Russen zijn sinds de voltooiing ook meer zichtbaar in de Zee van Azov. Kiev reageerde door meer militair materieel te sturen. Over en weer werden eerder al vissersboten in beslag genomen.

Maar de laatste confrontatie is dermate ernstig dat de Oekraïense president Petro Porosjenko besloot de staat van beleg af te kondigen. Dat is sinds de oorlog in Oost-Oekraïne die al vijf jaar doorettert en de annexatie van de Krim nog nooit gebeurd. Woensdag werd de noodtoestand in de tien regio's die grenzen aan Rusland en aan de zee, officieel. Concreet betekent het dat de Oekraïense autoriteiten opdracht kunnen geven om het leger te mobiliseren in die gebieden, en ze hebben meer mogelijkheden om af te luisteren.

Overigens komen de gespannen verhoudingen zowel Poetin als Porosjenko niet slecht uit. Poetin is minder geliefd vanwege een omstreden pensioenhervorming in eigen land. Een nieuwe confrontatie met Oekraïne kan hem helpen. Dat gebeurde immers ook toen hij de Krim annexeerde. Poetin was nooit meer zo populair als in 2014. Ook Porosjenko, die hoopt zijn presidentschap voort te zetten na de verkiezingen dit voorjaar, doet het slecht in de peilingen. Hij ging woensdag in legeruniform op bezoek bij een militaire basis in de regio in de hoop dat een militaire campagne zijn imago opvijzelt.