Rusland pakt Britten terug: 23 diplomaten het land uit 

De Britse ambassadeur Laurie Bristow werd zaterdagochtend ontboden door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou en kreeg daar de maatregel te horen. De diplomaten krijgen van Rusland een week de tijd om het land te verlaten. Verder gaat de geplande opening van een Brits consulaat in Sint Petersburg voorlopig niet door.

De uitwijzing van de diplomaten is Moskou’s antwoord op de uitzetting van 23 Russische diplomaten uit Groot-Brittannië. Zij werden afgelopen donderdag op bevel van de Britse premier Theresa May uitgezet.

May trof die maatregel na de vergiftiging van voormalig dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter. De twee werden 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in de Engelse stad Salisbury en liggen nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Al snel bleek dat er zenuwgas was gebruikt en dat het om een aanslag ging.

Londen beschuldigt Rusland van betrokkenheid, maar Moskou ontkent er iets mee te maken te hebben. Volgens Moskou kunnen de Britten de beschuldigingen aan het adres van Rusland niet met bewijs staven. Het Kremlin noemde het besluit van Londen om diplomaten uit te zetten ‘onverantwoordelijk’. Een woordvoerder zei dat alles erop wijst dat Groot-Brittannië Rusland aan het provoceren is.

Poetin heeft de schijn tegen zich, want hij heeft zowel de middelen als een motief. Zo is Rusland in staat om het zenuwgas te produceren. Skripal is voor hem een logisch doelwit: hij werkte aanvankelijk voor Russische inlichtingendiensten, maar liep in de jaren ’90 over naar de Britten.

De Skipal-zaak is slecht voor Poetins imago in het buitenland, maar daar maalt hij niet om. Moskou zaait graag verwarring.