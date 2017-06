Rusland meldt dood IS-leider Bagdadi, toedracht onzeker

De aanval op de hoofdstad van het zelf verklaarde kalifaat van de terroristische organisatie vond al plaats op 28 mei. De Russen hadden volgens een verklaring informatie over een bijeenkomst van IS-leiders. Drones bevestigden die informatie en de Russische luchtmacht zette de aanval in.

"Volgens informatie die nu wordt gecheckt via verschillende kanalen, was bij die vergadering ook aanwezig Islamitische Staat-leider Abu Bakr al-Bagdadi, die werd uitgeschakeld als gevolg van de aanval", meldt de Russische verklaring die vrijdag werd uitgegeven. Bagdadi zou dus dood zijn, maar de informatie moet nog wel gecheckt worden.

Niet bevestigd

Volgens de Russen waren de Verenigde Staten op de hoogte van de aanval. Maar aan Amerikaanse kant kan niet bevestigd worden dat de IS-leider daadwerkelijk is uitgeschakeld.

Tien dagen geleden zette een gelegenheidscoalitie de aanval in op Raqqa. Vanuit het noorden en oosten vallen Koerdische strijders en Syrische rebellen aan, met luchtsteun van de VS. Vanuit het westen en zuiden rukt het Syrische leger op, gesteund door Rusland.

Niet alleen Raqqa dreigt voor IS verloren te gaan, ook Mosul is bijna ingenomen door het Iraakse leger, met steun van onder meer Iran en de VS. Zo raken de terroristen hun belangrijkste steden in Syrië en Irak kwijt. Alleen de Syrische stad Deir Ezzor is dan nog geheel in handen van IS.

Volgens sommige berichten zou Bagdadi in Deir Ezzor verblijven, en niet in Raqqa Rami Abdulrahman

Volgens sommige berichten zou Bagdadi in die stad verblijven, en niet in Raqqa. Rami Abdulrahman, directeur van Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen, zegt tegen persbureaus Reuters dat Bagdadi volgens zijn laatste informatie in Deir Ezzor is. Hij vindt het ook niet logisch dat Bagdadi in Raqqa zou zijn. "Is het redelijk dat Bagdadi zichzelf tussen twee vuren zou plaatsen, van de coalitie en Rusland?"

Bagdadi zou de dagelijkse leiding van IS al hebben overgedragen en anderen en zelf vooral bezig zijn om te overleven. De Amerikanen hebben 25 miljoen dollar op zijn hoofd gezet, net zoals ze eerder deden met Al-Qaida-leider Osama bin Laden. Zo'n beloning beperkt in de praktijk vooral de bewegingsvrijheid van de persoon in kwestie.