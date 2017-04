Rusland en VS staan lijnrecht tegenover elkaar na luchtaanvallen in Syrië

De Amerikaanse aanval op een militaire basis in Syrië heeft de wereld in één klap weer in twee kampen verdeeld. Rusland en Iran waarschuwden de Amerikanen dit weekend dat Washington een 'rode lijn' heeft overschreden.

Ze dreigden hard terug te slaan mochten de Amerikanen het regeringsleger van de Syrische president Assad opnieuw bestoken. "De Amerikanen weten heel goed waar we toe in staat zijn", aldus een verklaring van de twee landen vanuit een gezamenlijk commandocentrum.

Vergelding

De Amerikanen vuurden vorige week raketten af op een militaire basis, als vergelding voor een gifgasaanval. Hoewel nog niet duidelijk is wie chemische wapens heeft gebruikt, wijzen de aanwijzingen in de richting van Assad. De Amerikanen gaan in ieder geval uit van zijn betrokkenheid. De Russen zijn woedend en hebben alle afspraken rond Syrië - bijvoorbeeld de coördinatie van luchtaanvallen - stopgezet.

Trump zei vorige week dat de aanval in principe eenmalig is, maar zijn veiligheidsadviseur, H.R. McMaster, liet dit weekend in een interview in het midden of de Amerikanen opnieuw militaire actie ondernemen. Ook ziet McMaster geen politieke oplossing in Syrië waar de Syrische president deel van uitmaakt.

De uitspraken zijn in een wijziging van eerdere signalen uit het Witte Huis. Trump heeft lange tijd gezegd alleen IS te willen bestrijden in Syrië. Voordat de gifgasaanval plaatsvond, zouden de Amerikanen zelfs wel iets hebben gevoeld voor het aanblijven van Assad.