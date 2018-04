Rusland en Stormy: de twee stiltes van Donald Trump

De vrijdag er voor was het nog even feest geweest. Via Twitter joeg Trump zijn politieke voormannen in het Congres de stuipen op het lijf door te dreigen de net op tijd aangenomen begroting te vetoën en daarmee het halve overheidsapparaat voor misschien wel een paar weken lam te leggen. Met het nodige gemopper tekende hij toch. Maar sindsdien waren er alleen wat bloedeloze tweets geweest, over bekende onderwerpen. En ook in de rest van de week, tot deze zondag toe, waren het bekende onderwerpen die Trump aansneed, geen stof voor diepgaande analyses.

Of die zouden moeten gaan over de stiltes van Trump. Niet zozeer over de vraag waarom hij soms wat weinig van zich laat horen – gun de man ook eens een paar dagen met weinig inspiratie of gewoon tevredenheid met hoe alle gaat. Maar over de vraag waarom hij twee onderwerpen die ongetwijfeld hoog op zijn agenda staan met geen tang schijnt te willen aanraken: Poetin en Stormy Daniels.

Beiden geven ze aanleiding genoeg. Rusland lijkt verantwoordelijk voor een poging tot vergiftiging van een dubbelspion en zijn dochter in Engeland, de nauwste bondgenoot van de VS. En Stormy Daniels, stripper, porno-actrice en -regisseur, vertelde vorige week zondag op tv uitgebreid over de seks die ze - niet echt tot haar genoegen - met Trump had. Een verhaal dat ze eigenlijk niet had mogen vertellen op grond van een geheimhoudingsovereenkomst waar Trump's advocaat haar 130.000 dollar voor betaalde. De president die 'altijd terugslaat, vijf keer zo hard', ook als zijn medewerkers hem dat ten stelligste afraden, hield zorgvuldig zijn mond en zijn vingers stil.

Diplomaten Wat Poetin betreft wilde dat niet zeggen dat de VS niets deden. Ze wezen een flink aantal Russische diplomaten uit en sloten een consulaat. Maar het lijkt erop dat dit eerder het initiatief was van Trumps medewerkers op het gebied van nationale veiligheid, dan dat het van hemzelf uit ging. Volgens bronnen van tv-netwerk NBC ging Trump daar alleen mee akkoord op voorwaarde dat andere bondgenoten het ook zouden doen. Trump lijkt er ook veel aan gelegen zijn maatregelen tegen Rusland niet al teveel aan de grote klok te hangen Trump lijkt er ook veel aan gelegen zijn maatregelen tegen Rusland niet al teveel aan de grote klok te hangen. Hij stond erop dat een officiële verklaring over de uitzettingen de mogelijkheid van betere relaties met Rusland open hield. Tijdens een telefoongesprek met Poetin begon hij niet over de gifmoordpoging, maar feliciteerde hij hem met zijn herverkiezing. En bij een vorige gelegenheid dat hij iets deed wat Rusland schoffeerde, het leveren van wapens aan Oekraïne vorig jaar, verbood hij zijn medewerkers daar in het openbaar stoer over te doen.