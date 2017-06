Rusland boos op VS om neerschieten Syrisch gevechtsvliegtuig

De Amerikaanse luchtmacht haalde zondag een Syrische SU-22 neer. Het is de eerste keer dat de Amerikanen een toestel van de Syrische luchtmacht neerschieten. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van de Syrische president Assad.

De Syrische jachtbommenwerper van Russische makelij bestookte rebellen in de buurt van IS-hoofdstad Raqqa. Deze rebellen van het Syrische Democratische Front (SDF) worden gesteund door de VS.

De aanval op de IS-hoofdstad werd twee weken geleden ingezet door verschillende strijdgroepen. De SDF-strijders vormen een deel van de grondtroepen die Raqqa aanvallen.

Vijandelijke groep

Ondertussen nadert ook het Syrische regeringsleger de IS-hoofdstad. Voor president Assad is de SDF een vijandelijke groep. In andere delen van Syrië liggen de rebellen regelmatig onder vuur van het regeringsleger.

Milities die de Syrische regering steunen hadden de SDF aangevallen. Zij werden verdreven door de Amerikanen die te hulp kwamen. Toen daarna de Syrische luchtmacht de SDF bestookte, grepen de VS opnieuw in.

Een waarschuwing per radio kwam niet aan, aldus de Amerikanen. Zij hadden inmiddels ook Rusland laten weten dat de luchtaanval moest stoppen. Toen dat niets opleverde, haalden de Amerikanen het het Syrische toestel neer.

Aan de aanval op IS doen zeer verschillende groepen mee





De Syrische regering en Rusland hebben geprotesteerd tegen deze actie. Het overleg met de Amerikanen, dat nu stilligt, is juist bedoeld om ongelukken in de lucht te voorkomen. Het is niet duidelijk hoe lang de Russen dit overleg willen staken.

Aan de aanval op IS doen zeer verschillende strijdgroepen mee: naast de SDF vooral Koerden, maar ook Iraniërs. Het Iraanse leger bestookte gisteren IS met raketten. Dat was waarschijnlijk een vergelding voor terroristische aanslagen in de Iraanse hoofdstad Teheran, eerder deze maand.