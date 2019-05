Rusland biedt Afrika kernenergie, maar voor wat hoort wat

Afrika hongert naar energie. De 54 landen van het continent hebben momenteel evenveel elektriciteit als Spanje, maar de bevolking is achttien keer groter en groeit razendsnel. Zeker 625 miljoen mensen zijn nog steeds verstoken van elektriciteit. Zij koken op houtvuurtjes of met zwaarvervuilde petroleum, die ook voor wat verlichting zorgt in de donkere Afrikaanse nachten. De verwachting is dat de economieën van Afrika nog een enorme groeispurt gaan maken met het risico van een toename van de CO2-uitstoot en andere luchtvervuilende gassen. Afrikaanse landen kiezen dus voor schone energie die helpt bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Het komende decennium gaat Afrika daartoe nucleair voor zijn energiebehoefte. De Russen helpen hier maar al te graag bij om zo hun geopolitieke invloed terug te winnen op het Afrikaanse continent. Het Russische staatsbedrijf voor kernenergie Rosatom doet inmiddels met twaalf Afrikaanse landen in diverse stadia zaken om kerncentrales te bouwen. Ook China ziet politieke en economische voordelen en volgt het Russische pad.

Potentieel

De verwachting is dat ergens rond 2026 Egypte met de hulp van Rosatom de nu in aanbouw zijnde kerncentrale al-Dabaa, westelijk van Alexandrië, in gebruik zal nemen. Een jaar eerder wil Nigeria al klaar zijn met de bouw van vier kerncentrales. Ook Ghana zit op dat tijdschema. Allemaal met hulp van de Russen, die ook zakendoen in Kenia, Algerije, Zambia, Ethiopië, Oeganda, Tanzania, Soedan en Rwanda, en pogen een voet tussen de deur te krijgen in Namibië, waar de Chinezen een grotere invloed hebben.

“De Russen hebben na de val van de Sovjet-Unie veel van hun machtspositie verloren in Afrika. Poetin probeert op het Afrikaanse schaakbord terug te komen met het bouwen, financieren en onderhouden van nieuwe kerncentrales”, concludeert Ronald Gopaldas van het South African Institute of International Affairs. Vroeger leverden de Sovjets militaire slagkracht aan Afrikaanse leiders, nu is het energie.

Doel is het krijgen van invloed en grondstoffen. “Als je aan de energieknop zit van een land door de kerncentrales in handen te hebben, heb je macht over een land en zijn regering”, zegt de Amerikaanse Jessica Lovering. Zij deed onderzoek naar de toekomst van kernenergie in Afrika voor het Center for Global Development in Washington. En de vraag naar energie in Afrika is groot. “Er is een enorm potentieel en daar zijn de Russen zich van bewust”, zegt Lovering.

Het rijtje landen dat over wil gaan op kernenergie is nog langer, zegt Milko Kovachev, hoofd nucleaire infrastructuur en ontwikkeling van het Internationale Atoomagentschap IAEA in ­Wenen. Hij noemt landen als Niger, ­Tunesië, Senegal en Marokko, die ook in diverse stadia zitten om over te stappen naar kernenergie. De IAEA begeleidt het lange en ingewikkelde proces en toetst in verschillende fasen of het wel goed gaat.