Rusland beschuldigt Britten van provocatie met doorzoeken vliegtuig

De Russische ambassade in Londen zegt dat Britse autoriteiten vrijdag een Russisch vliegtuig hebben doorzocht op luchthaven Heathrow. Rusland noemt spreekt van een ‘ongebruikelijke gebeurtenis’ en ‘een provocatie’, de Britten geven geen toelichting.

Lees verder na de advertentie

Volgens de Russen zijn douane-agenten aan boord gegaan van een toestel van de Russische maatschappij Aeroflot. Het vliegtuig was in Londen aangekomen vanuit Moskou en alle passagiers waren van boord. Persbureau Interfax zegt dat Aeroflot ‘verbijsterd’ is over de doorzoeking en dat die ‘tegen de wereldwijde praktijk ingaat’. Agenten zouden het Aeroflot-personeel hebben geboden het toestel te verlaten maar volgens Interfax weigerden de piloten te vertrekken. Tegenover de BBC bevestigen Britse autoriteiten dat een toestel is doorzocht, maar ze geven geen details.

De Russische ambassade in Groot-Brittannië schrijft vrijdagavond in een verklaring dat de doorzoeking een ‘regelrechte provocatie’ is. Volgens de Russen is het tegen alle regels om een vliegtuig te doorzoeken zonder dat het cabinepersoneel aan boord is. Een medewerker van de ambassade zou halsoverkop naar Heathrow zijn gereisd maar geen uitleg hebben gekregen voor de actie. ‘We hebben geen andere uitleg dan dat dit incident op de een of andere manier verband houdt met het vijandig Brits beleid tegenover Rusland.’

De spanningen tussen beide landen zijn de afgelopen weken toegenomen nadat de Russische ex-dubbelspion Skripal in Engeland werd gedood met zenuwgas. De Britten en hun westerse bondgenoten zeggen dat Rusland achter de aanval zit, maar dat land ontkent. De verkoelde verhoudingen hebben ertoe geleid dat beide landen elkaars diplomaten dwarszitten.