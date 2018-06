Rusland beleeft vliegende start op het WK

Rusland beleefde gisteren de dag die president Vladimir Poetin ongeveer voor ogen moet hebben gehad toen zijn land in 2010 het 21ste WK voetbal kreeg toegewezen van wereldvoetbalbond Fifa.

Na een korte openingsceremonie, waarin de elf speelsteden (en twaalf stadions) werden gepresenteerd, zanger Robbie Williams het uitverkochte Loezjniki-stadion in Sint-Petersburg in de juiste stemming had bracht met ‘Let Me Entertain You’ en Poetin de onderliggende waarde van voetbal had onderstreept, volgde een overtuigende zege van het gastland op een onthutsend zwak Saudi-Arabië. Nooit eerder viel de score zo hoog uit in een WK-openingswedstrijd.

En daar had lang niet iedereen op gerekend in Rusland. De Russische voetbalploeg beleefde een slechte voorbereiding op het toernooi in eigen land. In de aanloop naar het duurste WK in de geschiedenis (11,9 miljard euro) werd geen van de zeven oefenduels gewonnen (vier nederlagen en drie remises). De Russische pers oordeelde vernietigend. Te oud, te onervaren, werd er over de ploeg geschreven. Het is een wonder als dit elftal van de Russische bondscoach Stanislav Tsjertsjesov de poule met daarin Saudi-Arabië, Egypte en Uruguay zou overleven, zo klonk het.

Het Russische elftal rekende echter daadkrachtig af met de kritieken. Vanaf de eerste minuut trok het ten aanval tegen Saudi-Arabië, dat het eindtoernooi had gehaald onder leiding van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk (dit WK actief voor Australië).

Rusland kende een vliegende start. Joeri Gazinskij kopte na twaalf minuten raak, waarna Denis Tsjerysjev, invaller voor de geblesseerde Alan Dzagojev (hamstring) vlak voor rust beheerst afrondde na een fraaie counter.

Teleurstellend Saudi-Arabië, dat voor de vierde keer deelneemt aan een WK, stelde daar teleurstellend weinig tegenover. Van het frisse, aanvallende spel waarmee het in de WK-kwalificatie onder andere Australië achter zich had gehouden, was niets te zien in Moskou. Alleen Al-Sahlawi kon gevaarlijk worden. Hij kopte net naast. Ondanks de comfortabele ruststand was de Russische bondscoach Tsjertsjesov er niet gerust op. Hij bleef stoïcijns voor zich uit kijken, omdat hij weet dat het zelfvertrouwen van zijn spelers na de matige oefencampagne niet buitensporig groot is. Pas na de 3-0 van invaller Artem Dzjoeba, die hard raak kopte, viel er wat vreugde te bespeuren bij Tsjertsjesov. Hij balde zijn vuisten en juichte in zijn eentje. En dat tewijl ook Rusland nauwelijks kon imponeren qua spel. Duidelijk was te zien dat hier de twee laagst geklasseerde WK-landen (Rusland staat op nummer 70, Saudi-Arabië op nummer 67) op het veld stonden.