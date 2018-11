Rusland achtervolgt Trump tot in Argentinië

Terwijl Donald Trump in Buenos Aires zijn rol vervult als de leider van ’s ­werelds grootste economie, staat hij in eigen land te boek als ‘Individu 1’. Met die codenaam wordt hij aan­geduid in de bekentenis, die zijn voormalige advocaat Michael Cohen donderdag heeft afgelegd.

Meineed

Cohen getuigde eerder voor een commissie van het Congres dat pogingen van Trump om een Trump Tower in Moskou te laten bouwen, in januari 2016 gestaakt zijn, kort voor de voorverkiezingen voor het presidentschap. Dat was meineed, geeft hij nu toe, na urenlange verhoren door het team van speciaal aanklager Robert Mueller. Samen met een uit Rusland afkomstige zakenman, Felix Sater, ondernam hij tot halverwege dat jaar pogingen om het project van de grond te krijgen. Dat ging door tot na het moment dat Trump de Republikeinse nominatie veroverde.

Een gebouw in Moskou met ‘Trump’ erop was een ambitie die hij al dertig jaar koesterde

Daarbij hadden ze contact met personen in Russische regeringskringen – ook dit werd eerder door Cohen ontkend. Volgens The Wall Street Journal was er zelfs een plan om president Vladimir Poetin het penthouse in de toren cadeau te doen. Trump twitterde gisteren vanuit Buenos Aires, waar hij plotseling een ontmoeting met Poetin afzegde, dat Cohen nú liegt en dat hijzelf altijd open was over zijn zakelijke belangstelling voor Rusland: “Ik praatte erover in de campagne. Ik overwoog eventjes om een ­gebouw ergens in Rusland neer te ­zetten, deed nul aanbetaling, nul ­garanties, deed het project niet. Heksenjacht!”

Nieuwsprogramma’s hadden er geen enkele moeite mee om uit de honderden uren campagnetoespraken de ene verzekering na de andere te halen dat Trump geen enkele relatie had met Rusland. Dat was in een periode dat het opviel hoe vriendelijk hij praatte over Rusland en Poetin, tegen het Republikeinse beleid in.

Het lijkt erop dat Trump één motief had dat hem op het lijf geschreven is: er viel in Rusland geld te halen en prestige. Een gebouw in Moskou met ‘Trump’ erop was een ambitie die hij al dertig jaar koesterde.

Daarmee zijn nog niet de andere theorieën van tafel die de ronde deden: dat Rusland kompromat over Trump zou hebben, informatie waarmee hij onder druk gezet wordt. Of dat hij wist dat Rusland hem bij zijn verkiezing een handje aan het helpen was door het stelen van Democratische e-mails en het verspreiden van nepnieuws via Facebook en Twitter.