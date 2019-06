Rupsje Nooitgenoeg wordt vijftig en is nog steeds immens populair. Waar zit 'm het succes in?

Dat is immers het feestmaal dat Rupsje zelf verorbert – nadat hij zich eerst braaf door een appel, twee peren, drie pruimen, vier aardbeien en vijf sinaasappels heeft gegeten.

Waar dat enorme succes ’m in zit? Deskundigen in jeugd­li­te­ra­tuur wijzen op de gelaagdheid van het verhaal

Het is deze maand vijftig jaar geleden dat de everseller van Eric Carle, over het rupsje met de enorme honger dat zich uiteindelijk ontpopt tot vlinder, voor het eerst werd uitgebracht in het Engels. Dat kostte destijds nog heel wat moeite. Carle, geboren in New York uit Duitse immigranten, kreeg geen Amerikaanse uitgever zo ver om de apart vormgegeven pagina’s (die niet allemaal even groot waren, en gaten hadden) tot boek te maken.

Boek van hoop Het was uiteindelijke een Japanse uitgever die er wel iets in zag. En terecht zo bleek. Van het boek (met slechts iets meer dan tweehonderd woorden tekst) zijn inmiddels vijftig miljoen exemplaren verkocht. Elke vijftien seconden gaat er ergens op de wereld eentje over de toonbank. Waar dat enorme succes ’m in zit? Deskundigen in jeugdliteratuur wijzen op de gelaagdheid van het verhaal. Niet alleen leren kinderen iets over rupsen en vlinders, ook de dagen van de week komen langs en er wordt tot vijf (sinaasappels) geteld. Het is bovendien een verhaal over transformatie, over verandering. Carle zelf, 89 inmiddels, heeft zich ook lang afgevraagd wat juist dit boek zo populair maakte, vertelde hij de BBC. “Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het een boek van hoop is. Het is dat gevoel van hoop dat lezers van alle leeftijden aanspreekt.”

