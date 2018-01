Rumoer door Eurlings? Sporters trainen gewoon door

De mishandelingszaak waar het IOC-lid bij betrokken is geweest, mocht de Winterspelen in Pyeongchang volgende maand niet 'overschaduwen'. Het moest daar vooral over de sportprestaties gaan. Niet over de vraag of de voormalig CDA-minister een representatieve vertegenwoordiger is van de Nederlandse sport omdat hij in een 'handgemeen' met zijn ex terecht kwam, resulterend in een schikking met het OM.

Lees verder na de advertentie

Het is echter de vraag of de Nederlandse sporters die naar Pyeongchang gaan, wakker hebben gelegen van de zaak-Eurlings. Actieve sporters houden zich doorgaans liever niet bezig met rumoer in de bestuurskamers. Zij komen vaak pas in opstand als de onrust ervoor zorgt dat hun prestaties worden beïnvloed.

Het is de vraag of sporters wakker hebben gelegen van de kwes­tie-Eu­r­lings

Het waren dan ook vooral de ex-sporters, en een aantal andere prominenten die zich uitlieten over de zaak. De rest was gewoon bezig met de olympische voorbereiding.

Protest In de aanloop naar de Olympische Spelen in Rio in 2016 was het in het zwemmen hommeles. Door spanningen tussen technisch directeur Joop Alberda en teammanager Aad van Groningen besloot de bond één van de twee thuis te laten voor Rio. Van Groningen werd aan de kant gezet, maar dat pikten de zwemmers niet. Niet dat ze nou zo lyrisch waren over het gedrag van Van Groningen, meer omdat ze een vertrouwde situatie wilden hebben in de mixed zone. Na protest van de zwemmers kon Van Groningen toch mee, en deed Alberda een stap terug. Hij bleef thuis. Maar hard werd er nog steeds niet gezwommen in het olympisch bad. De ploeg kwam zonder medailles thuis, terwijl er wel succes was in het open water. Een onderzoekscommissie concludeerde dat het kwaad al was geschied. Sommige zwemmers gaven aan dat ze last hadden gehad van alle onrust in de staf. De prestaties in Pyeongchang kunnen niet meer overschaduwd worden door een juichende Eurlings