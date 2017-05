Ruimtevliegtuig met geheime missie na 718 dagen terug op aarde

Op Twitter gaf de Amerikaanse luchtmacht genoeg aandacht aan de landing van het vliegtuigje, maar er werd verder met geen woord gerept over het doel van de missie. Duidelijker dan vage termen als 'risicoreductie', 'experimenteren' en 'ruimtetechnologie' wordt het niet.

Het vliegtuig heeft al verschillende missies achter de rug, allemaal onbemand en allemaal even mysterieus. De eerste missie duurde acht maanden en begon in 2010. Zijn recentste reis begon in mei 2015, vanaf Cape Caneveral in Florida. Later dit jaar gaat X-37B opnieuw de lucht in.

Testvliegtuig Het toestel heette oorspronkelijk X37 en was ontwikkeld als testvliegtuig voor hergebruikte vliegtuigmaterialen. Om de een of andere reden mislukte dat. Het vliegtuig verdween van de radar, werd omgedoopt tot X37-B en in 2010 opnieuw gelanceerd. In het geniep weliswaar, maar amateur satellietjagers signaleerden het vliegtuig in een baan rond de aarde, op dezelfde hoogte als militaire satellieten. Dat voedde de geruchten, het vliegtuig zou met oorlogsdoeleinden in de ruimte hangen, maar vanuit de Amerikaanse luchtmacht kwam geen bevestiging. Volgens astrofysicus Jonathan McDowell is het echter wat minder spannend, zei hij in 2014 tegen techsite PCworld. Hij denkt dat X37-B puur voor technische experimenten wordt gebruikt, al dan niet voor het leger. Een ander suggereert weer dat het vliegtuig puur bedoeld is om snellere vluchten van en naar de ruimte te realiseren. De Secure World Foundation, een stichting die pleit voor de vreedzame exploratie van de ruimte, denkt dat het vliegtuig bedoeld is om nieuwe apparatuur in de ruimte te testen, dichtbij het oorspronkelijke doel van het vliegtuig. Maar wat X37-B ook uitvoert daar hoog in de lucht, de Amerikaanse luchtmacht zwijgt in alle talen.

