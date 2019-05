Ruime zege voor Barcelona op Liverpool

Halverwege de uiterst enerverende eerste helft maakte hij het eerste doelpunt (in beeld op de foto met uiterst rechts Suarez en als tweede van links Liverpool-verdediger Virgil van Dijk). Een kwartier voor tijd raakte Suarez de lat, waarna Lionel Messi de bal voor het intikken had. Die zorgde niet veel later ook nog voor de 3-0, uit een vrije trap.

Barcelona – dat aantrad met het oudste team dat het ooit had opgesteld in een ChampionsLeague-wedstrijd, de gemiddelde leeftijd was 29 jaar en 210 dagen – lijkt nu op rozen te zitten: de finale van de Champions League kan de club alleen nog ontgaan als Liverpool in zijn thuiswedstrijd tot een wonder in staat blijkt.

In die finale zal Barcelona de winnaar treffen van de andere halve finale, tussen Tottenham Hotspur en Ajax. Na de winst van gisteren lijkt Ajax daarvoor goede papieren te hebben.

