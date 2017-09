Ruime zege Oranje handbalsters voor recordaantal supporters

Na de twee oefenpotjes in maart tegen IJsland, in Almere en Emmen, speelden de Nederlandse vrouwen vandaag pas de derde wedstrijd van dit jaar op Nederlandse bodem. In Eindhoven trof de ploeg van bondscoach Helle Thomsen Wit-Rusland in het kader van de kwalificatie voor het EK van 2018 in Frankrijk. Nederland zegevierde met 33-21 na een ruststand van 16-10. Zondag wacht Kosovo in de kwalificatiegroep waarin Hongarije de vierde tegenstander is.

Het schamele thuisprogramma dit jaar heeft zo zijn oorzaken. Doordat Nederland automatisch is geplaatst voor het komende WK in december is een aantal kwalificatieduels komen te vervallen. Daarnaast heeft het NHV besloten dit jaar geen Holland Toernooi te organiseren. Dat evenement, vorig jaar rond deze tijd gehouden in Eindhoven, paste nu niet in de planning.

De Nederlandse vrouwen zijn dit jaar nog een keer in eigen land te bewonderen. Eind november wordt in de Haagse Zuiderpark Campus een zogenaamde uitzwaaiwedstrijd gespeeld, met Italië als tegenstander. Het weekeind later begint de ploeg van Thomsen aan het WK in Duitsland.