Ruim zeventig mensen gewond bij protesten in Hongkong: ‘We blijven vechten voor onze vrijheden’

Hij begrijpt ook niet meer wat er aan de hand is, stamelt de 19-jarige jongen met tranen in zijn ogen. Als inwoner van Hongkong had hij niet gedacht dit mee te maken. Hij draagt een geel hesje met om zijn nek een handdoekje dat hij voor zijn mond kan houden als de politie een nieuw salvo traangas afvuurt.

De jongen rende net de trap af, het metrostation in, op de vlucht voor de traangasgeweren van de politie. Hij wil zijn naam niet geven en ook niet op de foto. Niet zo gek, als je bedenkt wat er op het spel staat. Volgens de wetswijziging die vandaag in het wetgevend orgaan van Hongkong zou worden besproken, kan Hongkong verdachten van misdaden die zijn gepleegd op het Chinese vasteland, uitleveren aan de Chinese politie. Het probleem is alleen dat je met Peking nooit precies weet hoe het zo’n wet in zijn voordeel uitlegt.

De demonstranten handelden niet uit liefde voor Hongkong Carrie Lam, chief executive Hongkong

Hongkongs chief executive Carrie Lam noemde het door de politie neergeslagen protest een ‘georganiseerde rel’. “De demonstranten handelden niet uit liefde voor Hongkong.”

De woensdag begon een stuk rustiger. De moeder van sociaal werker Chu (26) was wel even verbaasd dat haar dochter vandaag geen lunchpakket meenam naar haar werk. Chu wist dat haar ouders zich zorgen zouden maken als ze wisten waar ze heen zou gaan. “De wetswijziging? Neuh, daar weten ze niet zoveel over. Ze kijken alleen naar het televisienieuws en daar horen ze maar de helft van wat er aan de hand is.”

Vertrouwen De twintiger staat met haar collega’s op Lung Wei Road naast het parlementsgebouw te luisteren naar toespraken. Alle vijf hebben ze zich ziek gemeld. “We zijn er psychisch ziek van”, grapt collega Li, een veertiger, van onder haar mondkapje. Hun voornamen mogen niet in de krant, hun achternamen komen veel voor. In Hongkong voelen ze zich veilig, maar de regering in Peking vertrouwen ze niet. “Als onze regering de wetswijziging aanneemt, kan de politie ons arresteren als we zoals nu op straat staan”, zegt Li. “In Hongkong is het juridische systeem transparant. De procedures zijn bekend en je kunt een advocaat inschakelen als je het er niet mee eens bent.” Li en Chu vrezen voor de toekomst van hun Hongkong, net als de duizenden die in de nacht van dinsdag op woensdag de wegen bij overheidsgebouwen bezetten. Sommigen van hen lopen direct gevaar als de wetswijziging wordt doorgevoerd. Op het T-shirt van een man die zich King noemt, staat de leus ‘solidariteit maakt ons sterk’. De organisatie waar hij voor werkt komt op voor de rechten van arbeiders in Shenzhen, net over de grens. King heeft weleens op een Chinees politiebureau gezeten en vraagt zich af of hij nog in Hongkong wil wonen. Politiecommissaris Stephen Lo zei tegen de South China Morning Post dat de oproerpolitie zich aanvankelijk erg terughoudend had opgesteld, maar na verloop van tijd toch de regeringsgebouwen moest beschermen tegen een menigte van 20.000 demonstranten. Het lukte parlementariërs niet om door de massa heen te komen en het debat moest worden uitgesteld.

Prikkende ogen Als de drukkende lucht de regen doet neerkletteren, staan de demonstranten als één man op van de natte grond, paraplu’s gaan de lucht in. Dit keer zijn ze voorbereid op een confrontatie met de politie. Waar kriskras neergezette hekken de weg barricaderen, staan jongens met gele helmen en veiligheidsbrillen, hun onderarmen verpakt in huishoudfolie tegen het prikkende traangas. Er lijkt een harde kern aanwezig te zijn die een stuk assertiever is dan het merendeel Als de politie ingrijpt lijkt het een reactie te zijn op demonstranten die vooruit willen, door het politiecordon heen, het parlementsgebouw in. Eerder trokken jongens met een kruiwagen vol bakstenen naar het gebouw. Er lijkt een harde kern aanwezig te zijn die een stuk assertiever is dan het merendeel. Dan zet de politie door, vuurt meer traangas en rubberen kogels op de menigte, die zich verschuilt in kantoorgebouwen en metrohaltes. Het gas prikt in de ogen van metro-medewerkers, kinderen en mensen die met aktetas in de hand van hun werk komen. In de bomvolle hal van het metrostation druppelen meisjes vloeistof in hun roodomrande ogen. Met de harde actie nam de regering van Hongkong een risico. Toen ze aan het begin van protesten in 2014 traangas afvuurde op studenten, voegden duizenden verontwaardigde burgers zich bij de demonstranten. In 2049 is de overdracht van Hongkong, van oud-kolonisator Groot-Brittannië aan China, compleet. “Dat is nog bijna dertig jaar”, zegt sociaal werker Li. “Tot die tijd vechten we voor onze vrijheden.” De volledige namen van Li en Chu zijn bekend bij de redactie.

