Ruim tweehonderd doden na nieuwe aardbeving Mexico

In de hoofdstad Mexico-Stad stortten tientallen gebouwen in en op de straten lag veel puin. Duizenden mensen renden in paniek de straat op, gewaarschuwd door het alarm dat afging. Boven de stad waren rook- en stofwolken te zien. Tientallen gebouwen zijn ingestort, er zijn gaslekken en branden. In de hoofdstad werden 49 doden geteld. Volgens persbureau AFP kwamen 21 kinderen om het leven toen hun school instortte.



Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,1 op de Schaal van Richter, lag circa 125 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad in de staat Puebla. Daar vielen 32 doden. Onder meer de stad Cholula werd daar zwaar getroffen. De meeste slachtoffers vielen in de staat Morelos, ten zuiden van de hoofdstad: 55. Onder meer de stad Cuernavaca liep veel schade op.

Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden in Mexico-stad. © EPA

De hulpverlening in Mexico kwam snel op gang. Hulpdiensten doorzochten de puinhopen en vroegen omstanders om stilte, om eventuele slachtoffers onder het puin te kunnen horen. Op de dag af 32 jaar geleden werd Mexico getroffen door een aardbeving die vele duizenden levens kostte en delen van de hoofdstad verwoestte. Bij een beving eerder deze maand kwamen bijna honderd mensen om. Die zware aardbeving trof de zuidkust van het land en werd tot in de hoofdstad gevoeld.

Boven de stad waren rookpluimen te zien van ingestorte gebouwen. © EPA

