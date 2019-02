Ruim honderd militairen melden zich bij Defensie met gezondheidsklachten, opgelopen bij burnpits

Minister van defensie Ank Bijleveld heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de meldingen. Zij zal later beslissen of er nader onderzoek wordt ingesteld.

Defensie opende het meldpunt op 4 februari na klachten van militairen en veteranen dat zij gezondheidsproblemen hebben na hun missies op bases Afghanistan en Irak, zoals ernstige ademhalingsmoeilijkheden of kanker. Velen van hen zijn bezorgd of menen dat die veroorzaakt zijn door giftige gassen en de rook van zogeheten burnpits, kuilen waarin allerhande afval werd verbrand, waaronder plastics, olie en medisch materiaal.

In januari stelde minister Bijleveld nog dat bij Defensie geen officiële meldingen bekend waren van militairen met gezondheidsklachten door burnpits, maar enkele dagen later gaf zij tegenover de Kamer toe dat zich vier militairen hadden gemeld. Inmiddels zijn dat er dus 110.

Veel veteranen voelen zich niet serieus genomen door de juridische kramp waarin Defensie schiet bij meldingen van ge­zond­heids­klach­ten Michael Ruperti, advocaat

Begin april “Als de meldingen hiervoor aanleiding geven, laat ik een onafhankelijk onderzoek instellen naar gezondheidsklachten in relatie tot burnpits”, liet Bijleveld dinsdag weten. De minister verwacht hierover begin april een besluit te nemen. “We trekken ons het lot aan van onze mensen. Of ze nu actief dienen of veteraan zijn.” Het aantal meldingen kan nog verder oplopen. Advocaat Ferre van de Nadort inventariseert al enkele maanden gezondheidsklachten van militairen en veteranen die mogelijk door de burnpits zijn veroorzaakt. Bij hem hebben zich al meer dan 220 (oud-)militairen gemeld met gezondheidsklachten die zij wijten aan burnpits. Advocaat Michael Ruperti, zelf veteraan, pleitte in een brief aan de Kamer voor een ‘allesomvattend en periodiek uit te voeren gezondheidsonderzoek door bijvoorbeeld een universitair medisch centrum’ onder de 60.000 veteranen die de afgelopen veertig jaar hebben deelgenomen aan missies in onder meer Libanon, voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Mali. “Een steeds groter deel van deze veteranen maakt op verschillende manieren kenbaar dat zij ziek zijn geworden en relateren hun lichamelijke gezondheidsklachten aan de omstandigheden in de missiegebieden”, schrijft Ruperti. De jurist, die benadrukt geen letselschadeadvocaat te zijn, stelt dat de zorgen onder veteranen toenemen. “Veel veteranen voelen zich niet serieus genomen door de juridische kramp waarin Defensie schiet bij meldingen van gezondheidsklachten”, aldus Ruperti.

