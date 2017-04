De opkomst in Frankrijk is tot nu toe iets hoger dan vijf jaar geleden

Rond het middaguur had zo'n 28,5 procent van de stemgerechtigden al hun stem uitgebracht, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is bijna hetzelfde aantal als vijf jaar geleden, toen 28,3 procent rond het middaguur had gestemd. Aan het eind van de stembusgang in 2012 was de opkomst 79,5 procent.

Zo’n 47 miljoen Fransen mogen vandaag hun stem uitbrengen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Sinds vanochtend acht uur zijn ruim 66 duizend stembureaus open.

Kort na het sluiten van stembureaus worden de eerste exitpolls verwacht, maar als de verschillen echt zo klein zijn kan het nog uren duren voordat bekend is welke twee kandidaten doorgaan naar de tweede ronde. Met uitzondering van informatie over de opkomst, mogen er voor het sluiten van de stembureaus geen voorlopige resultaten naar buiten worden gebracht. Op het overtreden van dat verbod staat een boete van 75.000 euro.

Welke twee kandidaten het daadwerkelijk redden tot de volgende ronde is onzeker. In de peilingen staan de vier kandidaten erg dicht bij elkaar.

Extra beveiliging

In Besançon in het oosten van Frankrijk is vanochtend een stembureau enkele uren gesloten. De zender BFMTV meldde dat twee personen daar uit een auto waren gesprongen en het voertuig met draaiende motor hadden achtergelaten. Uit onderzoek bleek dat de auto half maart was gestolen. Volgens BFMTV is een wapen, mogelijk een jachtgeweer, in de auto gevonden. Na een veiligheidscheck mocht het stembureau omstreeks 11.30 uur weer in gebruik worden genomen.

Frankrijk is vandaag in opperste staat van paraatheid. De noodtoestand geldt officieel nog steeds in het land. Afgelopen donderdag werd het land opnieuw opgeschrikt door een schietpartij op de Champs-Elysées. Daarbij kwam een agent om het leven. De verkiezingen zijn dan ook zwaar beveiligd. Bijna 60.000 politieagenten en militairen staan paraat bij de stembusgang.