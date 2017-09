Ruige herfststorm treft verkeer ter land, ter zee en in de lucht

Het verkeer op de A9 richting Alkmaar moest bij Akersloot lange tijd over één rijstrook vanwege een gekantelde aanhanger. De berging duurde even, omdat de aanhanger bleef omwaaien.

Op de A13 tussen Delft en Rotterdam viel in de ochtendspits een boom op een rijdende auto. De bestuurder raakte niet gewond. Het verkeer kon worden omgeleid via het tankstation.

De kustprovincies, het Wadden- en het IJsselmeergebied hebben nog tot in de middag te maken met zeer zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. In Noord-Holland zijn al windvlagen van 116 kilometer per uur waargenomen. Ook op de Wadden kan het spoken volgens de weerdiensten.

Luchthaven Schiphol heeft een aantal start- en landingsbanen gesloten. Zo is de Polderbaan niet te gebruiken door dwarswinden. De luchtverkeersleiding spreekt van een forse beperking die zeker gaat leiden tot vertragingen. Hoofdgebruiker KLM had uit voorzorg al zestig vluchten binnen Europa geschrapt. Intercontinentale vluchten gaan wel door. Schiphol vraagt reizigers contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappijen voor actuele informatie.

Uit de vaart De NS laat woensdag minder intercity's rijden op het traject Den Helder - Zaandam. Rederij Doeksen heeft een groot aantal afvaarten over de Waddenzee geschrapt. In Rotterdam is de Fast Ferry tussen Hoek van Holland en Maasvlakte uit de vaart gehaald. Vrachtverkeer en auto’s met aanhangers mogen de hele dag niet het IJsselmeer kruisen via de N302, de weg die Enkhuizen met Lelystad verbindt.

