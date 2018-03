Rugbytalent Noorman wil 'paar flinke stappen maken'

In de persruimte van het nationaal trainingscentrum van de rugbybond in Amsterdam komen twee werelden bijeen. Binnen zijn op een groot televisiescherm de wedstrijden van het zeslandentoernooi te volgen, buiten strijdt het Nederlands vijftiental met Tsjechië. Een moeilijke keus voor de aanwezigen: bij de kachel kijken naar de Europese top, of de snijdende kou trotseren om de nationale ploeg aan het werk te zien.

Onder bondscoach Gareth Gilbert hikt Nederland al een paar jaar aan tegen promotie naar de Championships, de tweede Europese competitie. Door de winst op Tsjechië (27-10) is Nederland voor even koploper in de Europe Trophy, maar Portugal heeft nog een wedstrijd tegoed en mag straks weer via de play-offs strijden om een plaats in de Championships.

Academies Toch zit er progressie én toekomst in het Nederlandse rugby. De oprichting eind vorig decennium van vijf regionale academies begint zijn vruchten af te werpen. Op de academies in Den Haag, Hilversum, Alkmaar, Den Bosch en Heerenveen trainen talenten vanaf twaalf jaar vier dagen in de week. Om daarna door te stoten naar het trainingscentrum van de bond en Oranje. Siem Noorman is een van de talenten die via dat traject is komen bovendrijven. Als speler van HRC doorliep de 19-jarige winger uit Delft de academie in Den Haag. Dit seizoen verhuisde hij naar de Belgische kampioen Dendermonde en eind vorig jaar debuteerde Noorman in de nationale ploeg. Tegen Tsjechië speelde hij zijn zesde interland. In tegenstelling tot wat zijn achternaam suggereert moet hij het niet hebben van fysiek geweld In de harde en ijskoude noordoostenwind op sportpark De Eendracht kon Noorman zich niet onderscheiden. In tegenstelling tot wat zijn achternaam suggereert moet hij het niet hebben van fysiek geweld. De kracht van de 84 kilo zware en 1.85 meter lange Noorman ligt in zijn snelheid. Hij moet de try's binnenlopen, zoals eerder tegen Moldavië (drie) en Polen (een). Tegen Tsjechië lukte hem dat niet. Noorman was zaterdag niet de enige tiener in de basis. Kevin Krieger is ook nog pas 19 en de nummer 8 speelt al twee seizoenen in de jeugdploeg van de Franse topclub Montpellier Herault. Die stap had Noorman ook graag willen maken, maar een stage bij die club leidde niet tot een contract. Wel vond hij onderdak bij Dendermonde, maar dat ziet hij meer als tussenstation. "Met alle respect voor Dendermonde, want het is een mooie club, maar uiteindelijk wil ik nog een paar flinke stappen maken", zegt Noorman, die vorig jaar zijn VWO-opleiding afrondde. "Ik heb geprobeerd bij andere buitenlandse clubs binnen te komen. Dat is helaas niet gelukt. Ik wilde niet nog een jaar in Nederland blijven en ik hoop volgend jaar wel hogerop te komen."