Rugby Zuid-Afrika zucht onder zwakke munt

Zuid-Afrikaan Rowan Jelley ziet eruit als een enthousiaste Bulls-fan: blauw shirt van het rugbyteam uit Pretoria aan en een muts met stierenhoorns op zijn hoofd. Maar enthousiast is hij niet. "De Bulls zijn momenteel volslagen bagger", moppert hij. "Ik kom eigenlijk alleen nog naar het stadion om een biertje te drinken. De wedstrijden zelf zijn niet om aan te zien."

Jelley staat met zijn vriend Craig Heart voor de ingang van rugbystadion Ellis Park in Johannesburg. Thuisclub Lions neemt het daarin op tegen de Bulls in het Superrugby-toernooi. Die competitie is te zien als de Champions League van het rugby op het zuidelijk halfrond. Topteams uit Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Australië nemen het daarin van februari tot augustus tegen elkaar op. Sinds 2016 aangevuld met één team uit Argentinië en één team uit Japan.

Zuid-Afrika heeft traditioneel een van de sterkste rugbycompetities ter wereld. Vooral de Bulls zijn legendarisch, met drie Superrugby-titels de afgelopen tien jaar, in 2007, 2009 en 2010. Maar daarna zette het verval in. "Al onze goede spelers vertrekken naar het buitenland", klaagt Jelley. "Dat komt door de lage wisselkoers van onze munt, de rand. Spelers verdienen liever in euro's of Japanse yen."

Het is in Zuid-Afrika bijna onmogelijk geworden om gestaag een goed team op te bouwen

In het jaar van de laatste Bulls-titel stond een euro nog gelijk aan tien rand. Ondertussen is een euro vijftien rand waard. Een contract in euro's is voor Zuid-Afrikaanse spelers in zeven jaar tijd dus 50 procent lucratiever geworden in verhouding tot een verbintenis in eigen land.

Verval Alleen al vorig jaar verlieten zo'n vijftig topspelers hun Zuid-Afrikaanse club. De Bulls raakten in één klap tien spelers kwijt, vooral aan Franse en Japanse teams. En 2016 was niet uniek. Bovendien vertrekken ook veel coaches. Qua ervaring en tactiek verschraalt het Zuid-Afrikaanse rugby. Rugby-experts waarschuwen al jaren voor dit verval. "De zwakke rand maakt ons rugby kapot", zei Jurie Roux, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse rugbybond, al in 2013. Daar komt nog bij dat vooral ploegen in Japan steeds actiever zoeken naar spelers in het buitenland. Zij komen door de zwakke rand al snel uit bij de goedkope Zuid-Afrikaanse sterren. Veel hoop dat de roemrijke tijden van de Bulls zullen herleven, heeft Jelley daarom niet. "Het is in Zuid-Afrika bijna onmogelijk geworden om gestaag een goed team op te bouwen", legt hij uit. Japanse clubs lijken steeds minder bereid tot dergelijke deel­con­struc­ties Jelleys vriend Heart staat naast hem te glimlachen. Hij is fan van thuisploeg Lions. En dat team bewijst juist dat er met enige creativiteit nog best wat succes valt te behalen. Weliswaar staan ook de Lions fors achter op de schier onverslaanbare Crusaders uit Nieuw-Zeeland. Maar de Superrugby-competitie sluit af met play-offs. De Lions lijken daarin als enige Zuid-Afrikaanse ploeg goede kans te maken op een plek in de finale.

Spelers delen Een deel van het geheim zit erin dat ook de Lions vorig jaar weliswaar acht spelers zagen vertrekken, maar wisten te bedingen dat de vijf die naar Japan vertrokken voor de Lions zouden blijven uitkomen in de Superrugby-competitie. De Japanse clubs en de Lions delen de spelers dus feitelijk: het ene halfjaar strijkt de Zuid-Afrikaanse rugbyster een vette cheque in yen op in de Japanse competitie, het andere halfjaar speelt hij voor de grotere sportieve uitdaging in zijn vaderland. Het betaalt zich uit in Ellis Park. De Lions verpletteren de Bulls met 51-14. Maar het is de vraag of de constructie op lange termijn houdbaar blijft. Japanse clubs lijken steeds minder bereid tot dergelijke deelconstructies. En wat als in de toekomst meer Japanse teams mogen deelnemen aan Superrugby? Bovendien vertrekken ook nog altijd veel Zuid-Afrikanen naar Europa. En dan is zo'n deelconstructie uitgesloten. De veelgeprezen Lions-coach Johan Ackermann verhuist na dit seizoen bijvoorbeeld naar Engeland, waar hij in ponden betaald krijgt. Het is dus niet ondenkbaar dat Heart er binnenkort even sip bij staat als zijn Bulls-vriend Jelley.

