Rubberboten lek: bijna 250 vluchtelingen vermist

Overlevenden die in een ziekenhuis op Sicilië zijn opgenomen vertelden dat smokkelaars ruim 130 mensen op een rubberboot hadden gepropt waar officieel maar voor 20 mensen plek was. Er moet nog onderzocht worden wat er precies is gebeurd maar volgens de overlevenden kapseisde de boot waarop ze zaten vrijdagavond nadat die lek was geraakt. Ze hielden zich uren vast aan het wrak totdat ze werden opgepikt door een Deens vrachtschip dat door de Italiaanse kustwacht was gealarmeerd.

Bij een tweede schipbreuk voor de kust van Libië zijn zondag waarschijnlijk 163 mensen om het leven gekomen. De Libische kustwacht wist nog zeven mensen te redden volgens de UNHCR. Een woordvoerder van die VN-organisatie in Rome, Carlotta Sami, wees er gisteren op dat de overtocht steeds risicovoller wordt. “De smokkelaars geven geen satelliettelefoons meer mee zodat de migranten om hulp kunnen vragen. Soms geven ze niet eens genoeg brandstof. De opvarenden zijn volledig aan de genade van de zee overgeleverd”, aldus Sami tegen persbureau AP.

In totaal zijn dit jaar al 1300 mensen verdronken op de Middellandse zee tussen Noord-Afrika en Italië, 43.000 bereikten de overkant wel. Filippo Grandi, de hoge commissaris van de VN voor vluchtelingen rekende voor dat bijna 1 op de 35 mensen die de overtocht naar Europa probeert te maken, onderweg verdrinkt. “We moeten hoognodig de oorzaken aanpakken waarom mensen op de vlucht slaan”, zei hij. Grandi complimenteerde ook Frontex, verschillende ngo’s en de Italiaanse kustwacht omdat ze tienduizenden mensen wel hebben weten te redden.

De kustwacht van Italië kwam vandaag minder gunstig in het nieuws vanwege een opgedoken geluidsfragment dat in het bezit is van het Italiaanse tijdschrift l’Espresso. Daarop is te horen hoe in 2013 een Syrische arts aan boord van een vissersschip met vluchtelingen wanhopig naar de kustwacht belt en om hulp vraagt. “Schiet op, de boot is aan het zinken.” De kustwacht verwijst hem tot twee keer toe door naar Malta. Maar dat land vond dat Italië moest ingrijpen omdat het schip dichter bij het Italiaanse eiland Lampedusa lag dan bij Malta. Een paar uur na de eerste noodoproep zonk het schip en verdronken 268 mensen.

