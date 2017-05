Roze lange vingers (uit Reims)

Karin Luiten maakt het lekker zélf. Tips: info@kokenmetkarin.nl

Lees verder na de advertentie

Kleine zure cornichonnetjes, mooie blikjes vis en bonen, megapotten Dijon-mosterd, gekonfijte eendenbout, lekker zure mayonaise, walnotenazijn, et cetera. En bij de koekjesafdeling steevast lange vingers. Die zijn heel anders dan die bij ons, dat zijn van die kaarsrechte gesuikerde fabrieksgevalletjes. Prima voor in de tiramisu, maar niet om zo te eten, hooguit om peuters mee zoet te houden. Nee, ik heb het over lange vingers voor gevorderden. Om te beginnen zien ze er in Frankrijk veel koekjesachtiger uit, zowel qua structuur als formaat. Breder, onregelmatiger, knapperiger. En bepoederd met poedersuiker, niet met kristalsuiker.

Overigens maken de Fransen onderscheid tussen vingers. De meest brosse (zoals bij ons, maar dan nog altijd een stuk minder fabriekerig) heten 'boudoirs' en de wat zachtere chique, die ik het liefst neem, heten 'biscuits à la cuillère', lepelbiscuitjes. Maar het nec plus ultra op langevingergebied zijn natuurlijk de roze uit Reims. Een stuk korter en rechthoekiger, ultrabros en uiteraard roze.

En wat doen de Fransen met al die lange vingers? Toetjes en taarten mee maken, zeker, maar het is vooral dé bruiloftsreceptieversnapering bij uitstek, om te dippen in champagne.

Na ettelijke bakpogingen komen die van mij in de buurt, maar voor het honderd procent ware gevoel moet u toch echt naar Frankrijk. Maar hoe erg is dat?

Zelf maken?

Nodig voor ± 25-30 stuks: • 3 grote eieren

• 100 g fijne kristalsuiker

• 100 g bloem

• ½ vanillestokje

• Snufje zout

• Rode levensmiddelenkleurstof

• Garnering: poedersuiker

Recept Oven voorverwarmen op 175 °C. Splits de eieren boven twee kommen. Klop eerst de eiwitten tot ze stijf beginnen te worden, voeg 50 g kristalsuiker toe en klop verder tot mooie soepele pieken. Doe de overige 50 g suiker bij de eidooiers, plus het uitgeschraapte vanillemerg, plus 3 druppels rode kleurstof. Klop een paar minuten tot een mooi dik mengsel. Spatel het eiwit heel losjes (en vooral niet te lang) door het roze. Zeef bloem en zout erboven en spatel ook dit er luchtig maar kort door. Doe in een spuitzak met gladde mond. Spuit iets uit elkaar dikke streepjes van 10 cm lang op twee met bakpapier beklede bakplaten. Bak in de oven in ± 8-10 minuten gaar zonder echt te kleuren (dan verdwijnt het roze). Bestrooi meteen uit de oven met poedersuiker. Peuter ze na 5 minuten los van het bakpapier en plaats ze op het rooster. Laat in de uitgeschakelde oven nog eens 5-10 minuten verder drogen en knapperig worden. Let op: de tijd kan per oven nogal variëren.

Tips • Trek met een stift hulplijntjes op de onderkant van het bakpapier zodat ze keurig allemaal even lang worden. • Kan ook heel goed met 100 g zelfgemaakte vanillesuiker (= kristalsuiker waar al weken leegeschraapte stokjes vanille in geparkeerd staan). • Zacht geworden? Opnieuw 5-10 minuten drogen in de oven (100 °C).

Uit een pakje: Fossier Le Biscuit rose de Reims Suiker, tarwebloem, eieren, eiwitten, kleurstof E120, rijsmiddel (ammoniumbicarbonaat), natuurlijk vanille-aroma.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.