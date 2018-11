Rovio loopt al tien jaar binnen met Angry Birds

Entertainmentbedrijf Rovio heeft in het derde kwartaal opnieuw goede zaken gedaan met het smartphonespel Angry Birds 2. Wel wordt nog altijd hard gezocht naar manieren om minder afhankelijk te zijn van deze ‘melkkoe’. Bijna tien jaar na de lancering van megahit Angry Birds draait het Finse bedrijf nog altijd voor een groot deel op inkomsten uit de productserie die uit dat spelletje is voortgevloeid. Doel van het spel is om met een katapult boos kijkende vogeltjes op varkens af te vuren, die hun eieren hebben gestolen.

Angry Birds was niet het eerste spelletje dat Rovio ontwikkelde, maar wel het eerste dat specifiek werd ontworpen voor de iPhone. De appstore van Apple, die toen nog maar net bestond, maakte het mogelijk voor Rovio om de distributie van het spel grotendeels zelf te doen.

Aangebrande kerstkalkoen In 2011 vertelde een van de bazen van Rovio aan Wired dat hij wist dat Angry Birds een hit zou worden toen zijn moeder de kerstkalkoen liet aanbranden, omdat ze het spelletje aan het spelen was. Vooral ook omdat zijn moeder eigenlijk nooit computerspelletjes deed. Volgend jaar staat een vervolg gepland van de Angry Bir­ds-speel­film Opvolger Angry Birds 2 bracht in het derde kwartaal een recordbedrag van bijna 31 miljoen euro in het laatje, afgezet tegen een nagenoeg stabiele totale omzet van 71 miljoen euro. Naast Angry Birds 2 doen ook de vele andere spelletjes van het bedrijf met Angry Birds in de titel het goed, evenals Angry Birds-speelgoed en de Angry Birds-film, waarvan voor volgend jaar een vervolg staat gepland. Rovio ontwikkelt ook Angry Birds-loze spelletjes en probeert gebruikers binnen te hengelen voor een abonnement. De uitgaven voor het werven van nieuwe gamers werden afgelopen kwartaal teruggeschroefd, wat de operationele winst ten goede kwam. Die steeg naar 10,4 miljoen euro, tegenover 4 miljoen een jaar eerder. Voor het hele jaar rekent Rovio nu op een omzet van 280 tot 290 miljoen euro. Eerder was de voorspelling nog 260 tot 300 miljoen euro. De brutowinstverwachting werd iets verhoogd.

