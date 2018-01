Rouvoet: Te hoog eigen risico gaat ten koste van solidariteit

Het eigen risico in de zorg mag niet hoger zijn dan 650 euro, zegt André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Anders gaat het ten koste van de solidariteit tussen zieke en gezonde mensen.

Afgelopen week meldde Trouw dat steeds meer mensen kiezen voor het hoogste eigen risico van 885 euro per jaar. Volgens vergelijkingswebsites Pricewise en Independer koos meer dan een kwart van de overstappers met de jaarwisseling voor die optie.

'Waarom gaan we niet terug naar de oude grens, dat je in de combinatie van vrijwillig en verplicht nooit boven die 650 euro uitkomt?'

Standaard is het eigen risico 385 euro per jaar, maar wie gezond is en weinig zorg nodig heeft, kan met een hoger eigen risico geld besparen op de premie. Nederlanders zijn steeds kieskeuriger bij het afsluiten van hun zorgverzekering.

Rouvoet vindt 885 euro veel te hoog, zei hij vandaag bij Radio EenVandaag. “Toen we startten met de zorgverzekeringswet was het verplicht eigen risico 150 euro en het vrijwillig eigen risico maximaal 500 euro. Waarom gaan we niet terug naar die grens, dat je in de combinatie van vrijwillig en verplicht nooit boven die 650 euro uitkomt? We vonden dat toen een redelijke grens, waarom zou dat nu bijna 900 euro moeten zijn?”