Rotterdamse wethouder stapt op na missers bij aanleg nieuwe metrolijn

De Hoekse Lijn had deze maand moeten gaan rijden, maar dat wordt op zijn vroegst december. Het project wordt ongeveer 90 miljoen euro duurder dan gepland.

In een debat met de Rotterdamse gemeenteraad over het project verdedigde Langenberg zich nog wel, maar kondigde hij aan het eind daarvan aan dat hij zijn functie zou neerleggen. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij ‘op sommige momenten scherper had moeten zijn’, dat hij ‘eerder actie had moeten ondernemen’, dat het ‘de schoonheidsprijs niet verdiende’ en dat hij ‘achteraf gezien te goedgelovig is geweest’. Wel ontkende hij dat hij de raad niet tijdig geïnformeerd zou hebben.

Er was sprake van ‘wensdenken’ over een rappe ombouw, stelde een on­der­zoeks­com­mis­sie

Snoeihard oordeel De plannen in 2014 waren zo mooi. De oude spoorlijn van Rotterdam naar Hoek van Holland langs de Nieuwe Waterweg zou worden omgebouwd tot een snelle, metroachtige verbinding die frequenter zou gaan rijden. Bovendien zou de lijn worden doorgetrokken naar het strand van Hoek van Holland zodat dit een ‘vier seizoenenbadplaats’ zou worden, waar Rotterdammers ook in de winter even konden gaan uitwaaien. Een onderzoekscommissie oordeelde onlangs snoeihard over de aansturing van het project waar Langenberg politiek verantwoordelijk was. Er was sprake van ‘wensdenken’ over een rappe ombouw en het bagatelliseren van alarmerende berichten over tegenvallers. Die waren er in overvloed. De bouwers stuitten op oude leidingen en asbest. De levering van de software van de spoorbeveiliging was veel te laat. Er kwamen tegenvallers in de aanleg van de nieuwe baan en de aansluiting van technische installaties. Uiteindelijk ging het nog eens fout met de coördinatie van alle werkzaamheden.