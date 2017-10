Rotterdamse superschool lijkt te stranden

Het waren revolutionaire plannen in Rotterdam om leerlingen met een taalachterstand een eerlijke kans te geven. In een kostschoolachtige setting zouden kinderen uit Rotterdam-Zuid van hun tweede jaar tot het einde van hun middelbareschooltijd intensief en fulltime onderwijs krijgen van topdocenten in wat de Superschool werd genoemd.

Dat was 2011. Zes jaar later is het plan in de koelkast gezet – en de kans dat het daar uit komt is bijzonder klein.

Volgens alle betrokkenen is er hard gewerkt om het idee, dat destijds door iedereen met opvallend groot enthousiasme werd omarmd, werkelijkheid te laten worden. Er werden miljoenen euro’s gereserveerd en schetsen gemaakt voor nieuwbouw die nodig was om die scholen onder één dak te krijgen.

Scheefgroei

De belangrijkste reden voor het stranden van de plannen is volgens scholenkoepel Boor, die het project zou uitvoeren, te vinden in het zogenoemde heroriëntatieplan van de gemeente Rotterdam. Onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) gaf de Rotterdamse scholen de opdracht een halt toe te roepen aan de zogenoemde ‘witte vlucht’. Elke dag fietsen zo’n tweeduizend middelbare scholieren van Zuid de brug over naar Noord, waar de goed presterende scholen staan.

Aan die scheefgroei moet volgens de wethouder een einde komen, bijvoorbeeld door het schoolaanbod in Zuid voor kinderen met een kansrijke achtergrond te verbeteren. Zo’n herverdeling van leerlingen over de stad heeft onvermijdelijk ook consequenties voor een vooruitstrevend concept als de Superschool. De segregatie is moeilijk te rijmen met een school die speciaal bedoeld is voor kinderen met een taalachterstand; in feite een vorm van segregatie.

Aan een gebrek aan steun heeft het in elk geval niet gelegen. In de afgelopen jaren werden aan het idee een boek, en documentaire, tv-programma’s en heel veel krantestukken gewijd. Ook in de Tweede Kamer was er bewondering en steun voor de plannen van de voortvarende Rotterdamse schooldirecteur Eric van ’t Zelfde.

De gedachte was dat op de plek van de huidige Hugo de Grootschool een modern pand zou verrijzen waar genoeg ruimte was voor basis én voortgezet onderwijs.

Het idee van het creëren van een soort kostschool werd overigens al vrij snel na het bekend worden van het initiatief door betrokken scholen iets afgezwakt. De naam Superschool werd daarbij ingeruild voor een andere: Promise Academy Charlois (PAC). Maar het idee om kinderen uit een kansarm milieu extra aandacht te geven bleef.

Wat misschien niet hielp was dat initiator Eric van ’t Zelfde vorig jaar de Hugo de Grootschool in Charlois verliet en bij een school in Gorinchem aan de slag ging. Zijn opvolger Paul Scharff was aanvankelijk net zo gepassioneerd over het concept, maar kwam na een tijdje tot het inzicht dat Rotterdam-Zuid juist snakte naar scholen waar behalve leerlingen met een taalachterstand ook kinderen komen met een kansrijke achtergrond. Juist de interactie tussen die twee soorten leerlingen levert volgens hem veel meer op.

En dan waren er problemen met de nieuwbouw. De gedachte was dat op de plek van de huidige Hugo de Grootschool een modern pand zou verrijzen waar genoeg ruimte was voor basis én voortgezet onderwijs. Omwonenden zagen zo’n groot gebouw niet zitten en hadden zeker bezwaar aangetekend tegen de nieuwbouwplannen. Die bezwaren kunnen ook de koelkast in.