Rotterdamse Rijnhaven moet jachtenparadijs worden

Het project is vorige week donderdag gepresenteerd aan de gemeente en kost ongeveer 12 miljoen euro. Als de gemeente het plan goedkeurt, hoop Willemsen dat er volgend jaar kan worden begonnen met de bouw. Het gaat verder dan alleen een jachthaven, de gemeente heeft zelf al plannen voor een klimaatcentrum, een drijvend zwembad en kantoren. “De Rijnhaven Marina zal niet alleen zorgen voor een mooi uitzicht, maar er komen ook wat flink banen bij’’, zegt Willemsen, directeur van het sleepbotenontwerpbedrijf Rotortug. Hij schat dat er misschien wel duizend banen kunnen worden gecreëerd.

Willemsen heeft de jachthaven onder meer met Jan Verkerk, eigenaar van charterjachten, bedacht. Ze krijgen steun van verschillende maritieme bedrijven in de stad. Verkerk vaart nu zelf al regelmatig de Rotterdamse haven binnen. “Hij vindt het een fantastische plek. De service van onderhoudsbedrijven is top. Er is wel één probleem: de haven is momenteel geen geschikte plek voor een jacht”, aldus Willemsen.

Voor de allergrootste jachten

“De Rotterdamse haven is nu een industriële haven die constant in beweging is. Door de verschillende werkzaamheden, ligt zo’n jacht alleen maar in de weg’’, vertelt Willemsen. Het plan is dus allereerst om de haven geschikt te maken voor jachten. Zodat ook de allergrootste schepen die in Nederland geproduceerd worden, er kunnen liggen. Daarna moeten er bruggen en aanlandingen worden gebouwd.

Nederland heeft al honderden kleine jachthavens, maar het komt regelmatig voor dat deze vol zitten. Daarbij vindt Willemsen dat Rotterdam een goede ligging heeft. “Rotterdam heeft een open verbinding met de zee. In mijn netwerk ken ik veel jachteigenaren die hun boot graag in de buurt willen hebben. Rijnhaven is een veilige plek waar deze mensen hun boot voor een periode kunnen laten staan”, aldus Willemsen.

Niet alleen de jachteigenaren, maar ook (maritieme) bedrijven profiteren van dit project. Willemsen: “Rondom het gebied krioelt het er van de ondernemers die hun diensten kunnen aanbieden.” Zoals Scheepswerf de Haas uit Maassluis en Rotterdam. Dat bedrijf bouwt nieuwe schepen en verricht onderhoudswerkzaamheden. “Je moet hierbij denken aan de elektriciteit, de installaties op het schip, een likje verf”, vertelt directeur Govert de Haas.

De Haas vindt de jachthaven een goed plan. “Vroeger waren de jachten alleen te vinden in gebieden als het de Cariben, Monaco, Saint Tropez, enzovoort. Ik zie steeds vaker dat jachteigenaren ook op zoek zijn naar rustplaatsen dichtbij huis”, zegt de Haas. “Een voordeel voor ons is dat wij onderhoudsdiensten kunnen verlenen. Extra omzet draaien is nooit verkeerd.”

Willemsen spreekt van een Brienenoordburg-effect. “Iedereen die over de brug rijdt, ziet de fantastische Rotterdamse skyline en de verschillende restaurants onderaan de brug. De Rijnhaven Marina moet zorgen voor hetzelfde effect: toeristen en Rotterdammers genieten van de mooie jachtboten, bedrijven bieden hun diensten aan jachteigenaren aan en mogelijk ontstaat er horecagelegenheid langs de jachthaven.”