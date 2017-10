Rotterdamse raad stemt in met verkoop van belang in Eneco

Aan de beslissing ging een tumultueus debat vooraf, waarin de PvdA wethouder Adriaan Visser (Financiën, D66) tot tweemaal toe in het defensief wist te dwingen. Rotterdams grootste oppositiepartij, tegenstander van aandelenverkoop, duikelde op het allerlaatste moment twee niet met de raad gedeelde rapporten op. Daardoor ontstond de indruk dat Visser, tevens voorzitter van de aandeelhouderscommissie van Eneco, bewust ‘alleen maar gekleurde informatie’ had verspreid.

Lees verder na de advertentie

Uit protest tegen ‘de falende in­for­ma­tie­plicht van het college’ besloten vijf partijen het debat te boycotten

Visser weersprak die suggestie met klem. Het over de verkoop kritische document uit 2014 was niet bijgevoegd omdat het ‘niet relevant’ zou zijn, naar het tweede werd in de stukken verwezen. “De wereld ziet er nu heel anders uit.” De oppositie drong evenwel aan op uitstel van het debat, maar die wens werd door de overige partijen niet ingewilligd. Uit protest tegen ‘de falende informatieplicht van het college’ besloten PvdA, GroenLinks, SP, Nida en de Partij voor de Dieren het debat vervolgens te boycotten.

Afstoten Met het ‘ja’ van grootaandeelhouder Rotterdam tekent zich een meerderheid af van gemeenten, die vóór verkoop is. Dordrecht (9,05 procent) liet eerder al weten bereid te zijn om zijn aandelenpakket af te stoten. Daar moet de raad formeel overigens nog een besluit nemen. Uiteindelijk moeten de 53 gemeenten voor het einde van deze maand laten weten of zij het verkoopproces willen starten. Een beslissing is gewenst, omdat Eneco sinds eind januari gesplitst is in een netbeheerder (Stedin) en een ‘gewoon’ commercieel netwerkbedrijf dat internationaal opereert. “De gemeente Rotterdam heeft geen publiek belang meer bij Eneco”, aldus D66-fractievoorzitter Samuel Schampers. Zijn partij kreeg bijval van coalitiegenoten Leefbaar en CDA, gedoogpartner ChristenUnie/SGP en oppositiepartij VVD.