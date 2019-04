Rotterdamse kolencentrale Engie komt in Amerikaanse handen

Een kolencentrale die afstevent op een verplichte, voortijdige sluiting. Welk bedrijf ziet daar brood in? De Amerikaanse investeerder Riverstone, zo bleek vandaag. Die maatschappij gaat een grote kolencentrale op de Maasvlakte kopen. De huidige eigenaar, het Franse energieconcern Engie, is blij haar kwijt te zijn.

Engie wil overstappen van vuile op schone energievormen. Het van oudsher fossiele concern, vroeger bekend als GDF-Suez, wil duurzame koploper worden. Het uitbaten van een kolencentrale, grote bron van broeikasgas, past niet in die strategie. Ook in Duitsland verkoopt het bedrijf daarom enkele kolencentrales, eveneens aan Riverstone. Ondertussen maakt het bedrijf zich klaar om de komende jaren miljarden euro’s te investeren in windmolens en zonnepanelen. Die hebben de toekomst, vinden ze.

Durfinvesteerder De schuldpositie van Engie daalt met 200 miljoen euro door de verkoop van de kolencentrales, aldus het bedrijf. Maar wat Riverstone betaalt voor de energiecentrale houden de bedrijven geheim. Ook de vraag waarom Riverstone de kolencentrale wil kopen blijft onbeantwoord. Een woordvoerder van het kantoor, dat zetelt in New York, weigerde commentaar. Riverstone staat bekend als private durfinvesteerder. Dit soort investeerders typeert zich door relatief risicovolle belangen, soms voor snelle winst. Riverstone heeft ook belangen in de Rotterdamse steenkooloverslag en heeft een kantoortje in Amsterdam. Engie opende de kolencentrale pas drie jaar geleden. De bouw kostte zo’n 1,5 miljard euro. Ze zou decennialang stroom gaan produceren voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Kort daarna barstte de discussie over sluiting van de laatste vijf Nederlandse kolencentrales los. De politieke druk om ze te sluiten liep op.

Biomassa Het kabinet besloot dat de Engie-kolencentrale uiterlijk 2030 dicht moet. Hetzelfde geldt voor twee andere kolencentrales, van RWE en Uniper. De Amsterdamse Hemweg-centrale moet in 2020 dicht, de Amer-centrale in Geertruidenberg sluit in 2025. Dat de kolencentrales sluiten, wil niet zeggen dat ze verdwijnen. Ze moeten stoppen met het opstoken van steenkolen. Andere brandstof mag wel. De eigenaren van kolencentrales willen overstappen op biomassa. Dat zijn korrels van samengeperst hout. De verbranding daarvan telt officieel als groene energieproductie. Over de wenselijkheid, duurzaamheid en klimaatwinst van energie uit biomassa laait flinke discussie op. Voor biomassa in kolencentrales is houtkap en import uit Canada en de Baltische Staten nodig. Voor de Rotterdamse kolencentrale vroeg Engie met succes subsidie aan voor de verbranding van biomassa. Riverstone kan daar als nieuwe eigenaar gebruik van gaan maken.

